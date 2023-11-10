前往主要內容
工商時報LOGO

《半導體》天璣9300火力猛 聯發科10月營收寫今年次高

  • 時報資訊

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者王逸芯台北報導】聯發科(2454)10月營收雙增，寫下今年單月第二高。展望第四季，隨著旗艦晶片天璣9300的拉貨動能帶動，單季營收將相較第三季有機會出現雙位數成長。

聯發科10月營收428.11億元、月增加18.66%、年增加28.24%，單月營收為今年第二高；累計前10月營收為3466.95億元、年減少26.86%。

隨著天璣9300開始出貨，第四季聯發科預期手機業務的強勁營收成長將可抵銷智慧裝置平台的季節性下降。若以美金對台幣匯率1比32計算，第4季營收將在1200~1266億之間，與第3季相比，成長9~15%，年增率將在11~17%；營業毛利率預估將為47%(±1.5%)，費用率預估將為30%(±2%)。

聯發科日前甫發表旗天璣9300，大打生成式AI，更獲外資讚全球最強晶片，看好天璣9300有利於聯發科拿下更多旗艦晶片市佔率。聯發科預計明年將生成式AI從旗艦晶片導入更多級別的晶片，AI處理單元(APU)的普及採用趨勢不僅可帶動手機的替換需求，亦可強化產品組合。雲端AI需求的增加將會帶動對邊緣AI的互補性需求，而聯發科是現今極少數有能力將邊緣AI整合到單晶片，以廣泛支持各類主要裝置的邊緣AI公司之一。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. Fed 12月升不升息？五大金控表態 共識出來了

  2. 伺服器三傑目標價 外資捧

  3. 台股高息ETF臉綠 唯獨這檔連續三個月正報酬

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。