外資倒貨兩大AI指標股 掃進這檔1.47萬張最多

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【旺得富理財網 王順泉】美國聯準會主席鮑爾表示不排除進一步升息，美股應聲回檔，那斯達克指數結束連9紅，台股今天跳空開低震盪，終場下跌62.98點，收16682.67點，再度跌落半年線之下，成交量2302億元。材料大跌48元失守千元、千金股剩10檔，權值股聯發科、廣達都跌逾2%，股王世芯、股后信驊雙雙下挫逾1%。

今天外資賣超66.86億元，投信買超5.91億元，自營商賣超31.24億元，合計3大法人賣超92.19億元。

外資今天買超第一名為華通1.47萬張，股價拉出長紅大漲4.4%。第2、3名分別為玉山金、中信金。

AI指標股遭外資大幅減碼，緯創1.86萬張為賣超冠軍，廣達也出脫4375張。電子業下游宏碁、鴻海、佳世達都入列賣超榜。

市場最火熱的高股息ETF，第3檔月配息00936台新永續高息中小，掛牌3天外資連3賣，今天再砍2396張，3天拋出1萬387張。

除了00936之外，主要高股息ETF今天普遍遭賣超，00878國泰永續高股息3823張、00929復華台灣科技優息2959張、00919群益台灣精選高息2009張、0056元大高股息1620張。

法人表示，台股指數本月前7個交易日強彈逾7百點，雖然今天回檔，半年線得而復失，不過目前中長期均線如季線、半年線、年線皆為翻揚向上走勢，有利多頭上攻。目前景氣正由谷底回溫，今天台積電公告10月營收大增34%、創歷史新高，在技術面與基本面改善之下，台股後市行情仍可期待。

外資今天買超上市個股前10名為：華通(2313)14773張、玉山金(2884)10096張、中信金(2891)8808張、金像電(2368)7523張、中工(2515)4582張、中興電(1513)4572張、神達(3706)3952張、中磊(5388)3720張、健鼎(3044)3399張、華泰(2329)3245張。

外資今天賣超上市個股前10名為：緯創(3231)18612張、長榮航(2618)8068張、聯電(2303)6918張、矽統(2363)6244張、宏碁(2353)5570張、一詮(2486)4932張、鴻海(2317)4733張、廣達(2382)4375張、佳世達(2352)4066張、開發金(2883)3918張。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。