迎回屏東市「熊電」！縣府規畫藍圖曝光

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「熊電」（商展）是不少屏東市民的回憶，但在瑞光夜市熄燈後，很多人敲碗期盼，日前傳出消息，屏縣府有意在萬倉街鐵路橋下重啟；縣府團隊最近構思，有意將鐵路橋下空間進行城市彩妝美化，打造鐵路時空迴廊，並規劃舉辦特色活動，達到聚客效果。

屏東市萬倉街鐵路橋下空間於2017年完成，但台鐵局管理強度及頻率因人力問題未如預期，雜草橫生、蚊蟲孳生，屏東縣長周春米當時擔任立委出面協調斡旋後，於2020年由台鐵局與屏東縣政府簽訂綠美化契約，委託縣府就近維管，環境問題也獲得改善。

屏縣府工務處表示，此地在接管後發現，橋面正下方植栽因缺乏日照導致生長勢不佳，綠帶區形成部分裸土，有礙觀瞻，且動線破碎，造成步道及自行車道分道窄小，確有改善空間。

目前初步構想是，以民眾的共同記憶仁愛路舊貓洞為主題融入鐵道意象，將萬倉街旁橋下空間，作為屏東鐵道歷史沿革的載體，打造為鐵路時空迴廊，融合藝文與景觀。

工務處表示，萬倉街旁橋下空間位於屏東市中心，鄰近屏東火車站交通便利，附近擁有屏東觀光夜市、玉皇宮、萬年溪步道等著名景點，吸引許多觀光人潮。

縣府團隊考量地方經濟繁榮發展及增加青年就業，未來場域改善完畢後，將規劃特色活動，目前已取得台鐵局初步同意。後續活動的規模及性質，縣府團隊將持續與地方進行溝通，取得最大共識。