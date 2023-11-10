2024專家盤點台中房價補漲區

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專家分析，房價能大幅補漲的區域，通常具備5個特點：「房價基期低、位於精華區附近、區域發展成熟、交通建設到位、重大建設計畫」等5個特點，房價基期低確保房價有外溢效應及有充足補漲空間；區域發展成熟、生活機能佳才能帶動穩定的購屋需求，交通建設完善能吸引周邊精華區外溢人口帶來購買動能；未來重大建設則為區域前景注入強心針，保證未來有大量工作、居住人口流入，這些都是多年下來總結的購買經驗。

專家表示：「城市核心區域的房價，會從房價最高處往基期低區域補漲，最後趨向均衡。

明年台中最具補漲行情在哪區?專家點出這2區是房價補漲首選

房市專家觀察台中近年實價登錄，點出台中兩大補漲區域，分別為「捷運文心大慶特區」和「台中新站特區」，這兩區都兼具捷運、台鐵共構核心站、交通運量皆名列前茅，區域生活機能成熟，擁有重大建設計畫，相比七期、水湳、14期、單元二等高房價區、這兩區的房價基期低、正值補漲起點。

軌道補漲行情發酵 雙捷共構、成熟商圈、低基期、高潛力

「捷運文心大慶特區」位於南區精華地段，最被各界看好補漲效益的區域，「文心大慶站」擁有綠線、紅線雙捷運共構轉乘的便利，擁有文心、中山醫、復興等眾多成熟商圈，周邊機能完善，加上南區旁的13期新重劃區開發潛力，一躍成為矚目房市補漲熱區。

「台中新站特區」則擁有生態湖泊、多條綠園道、綠空廊道及公園等高綠金含量生活質感特區，受惠於市府近500億計畫陸續到位，市容煥發，生活機能完善、房價還在初升段，吸引購屋者注意。

中捷運量大站在雙捷核心 「文心大慶站」捷運宅成焦點

中捷開通已改變台中市很多人的交通習慣，中捷今年以來每月平均使用人數均達百萬人次以上，「文心大慶站」因雙捷交匯旅運量在今年初就突破每月30萬人次，在台中各軌道運輸車站中，進出人數僅次於高鐵烏日、台中火車站名列前茅，軌道經濟在雙捷核心站發揮綜效，正在改變台中人的交通習慣，雙捷核心站周邊新建案極具吸引力，更是推升台中房價的大力丸。

中山醫、好市多、迪卡儂、秀泰影城、文心大慶商圈 生活機能完善自住首選

「捷運文心大慶特區」附近有中山醫學院區、Costco好市多、迪卡儂大型複合式運動用品店等機能，以及繁華熱鬧的文心秀泰影城，是許多台中人假日購物、娛樂、休閒的好去處，完善的生活機能，加上房價還有補漲空間，吸引自住客搶進。

文風鼎盛、綠地豐富 周邊13期將開發議題 後勢看漲

「捷運文心大慶特區」是台中文風鼎盛、綠地豐富的代表區域，有許多重量級文化建設，如國家圖書館、國家美術館特區都座落在此，市府推動的「美樂地計畫」使南區擁有許多優質公園，水岸綠地環繞，更是被評為台中最佳生活圈之一。

區內擁有明星學區樹義國小、和平國小、台中高工，以及中山醫學大學、中興大學等多座高等學府。此外文心大慶站前面就是中山醫療院區，也成為了市民生活的安心指標，鄰近國圖館特區、國美館藝文特區，後面還有13期重劃區開發等題材，未來發展備受看好，成為許多民眾自住置產的首選。