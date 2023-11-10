碳費未收物價先漲？ 環境部籲：不應藉此哄抬價格

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近日有鋼鐵業者提及明年起新訂單將附徵碳費，環境部說明，2024年開始，碳費徵收對象的溫室氣體年排放量就會被納入計價，2025年繳費，而目前規劃碳費徵收費率將在明年第一季提交費率審議會討論後決定，環境部呼籲，業者訂價仍應多方思考，不應藉此哄抬產品價格。

環境部表示，目前規劃初期徵收對象為年排放量達2.5萬公噸二氧化碳當量的電力業及製造業，且被徵收對象採行具體減量措施，例如轉換低碳燃料、採行負排放技術、提升能源效率、使用再生能源或製程改善，進行實質減量並達指定目標者，可提出自主減量計畫申請適用優惠費率，若屆時未能達到指定目標者也須追補繳。環境部強調，碳費是經濟手段而非財政工具，其目的為促進事業實質減量，並非不思考自身的減碳而直接轉嫁予下游廠商或消費者。因此，積極減碳提升自身競爭力是建議的作法。

環境部特別指出，碳費制度包含「課徵」與「支用」兩個層面，課徵面向的重點，在於給予排放源減量誘因；如果自行投資進行減量導致排放量降低，所需繳納的碳費就會降低。另一方面，廠商進行的低碳投資及主管機關將碳費徵收所得專款專用於低碳工作時，也會驅動相關低碳產業之發展，進而對整體經濟帶來正面影響效果，同時促進低碳轉型及國家減量目標達成。