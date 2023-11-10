工業節大會 蔡英文：明年祭35億補助企業採購減碳設備

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總統蔡英文今（10）日下午出席「第77屆工業節慶祝大會」時表示，面臨國際淨零碳排趨勢，政府在今年4月，以「疫後特別條例」編列3年預算推動產業升級轉型，明年會有35億元預算補助業者採購相關減碳和智慧化設備，持續提升供水韌性並讓供電穩定升級。

蔡英文說，這幾年來面對疫情、極端氣候及地緣政治挑戰，台灣都展現極大的韌性，在變動局勢中保持穩健、持續發展。在大家團結打拚下，台灣這幾年的平均經濟成長率依然能高於全球平均值，站穩四小龍之首，今年GDP也預估會達到23兆元。

蔡英文指出，過去7年多來，政府積極推動「5＋2產業創新計畫」，將產業發展模式從效率推動轉為創新驅動；現在繼續推動「六大核心戰略產業」，要讓業界掌握全球供應鏈重組先機。

她認為，要掌握先機，首先面臨到的就是國際淨零碳排趨勢，產業一定要朝低碳化、智慧化轉型來因應。政府也在今年4月，以「疫後特別條例」編列3年預算，要推動產業升級轉型的各項措施。

像是因應國際大廠對供應鏈在RE100的承諾及「歐盟碳邊境調整機制」（CBAM），蔡英文表示，企業必須要有碳管理的能力；在碳盤查部分，除了企業本身，上下游業者也都要落實，才有辦法計算碳足跡。這些部分，經濟部會和專家學者一起來協助業者因應，也鼓勵「以大帶小」，讓中心工廠帶著供應鏈一起落實減碳和智慧化升級。政府明年會有35億元預算來補助大家採購相關的機器設備。

她感謝工總在去年號召產業公協會成立「產業碳中和聯盟」，一起努力邁向淨零轉型目標。她拜託工總苗豐強理事長和所有夥伴，帶領上下游供應鏈、產業鏈，分享減碳技術和經驗，持續強化台灣產業碳管理能力。

蔡英文並提到，在產業迅速成長下，大家很關心水和電需求，政府都有準備相對應的策略，一定會當大家的靠山。在用水方面，我們持續推動臺南、新竹海水淡化廠、串聯西部水資源設施、水庫清淤等各項水資源建設，提升供水的韌性。在用電上，尖峰備轉容量率持續提升，今年尖峰備轉容量率都沒有低於6％；在10月份的時候，再生能源瞬間發電量達到800萬瓩，亦即每4度電就有1度是綠電。供電穩定升級，企業就能穩健發展。剛才苗理事長提到，離岸風電購買上有需要幫忙之處，相信行政院也會來協助大家。

蔡英文強調，把企業照顧好，就是穩住台灣的經濟；滿足企業的需求，就能讓台灣經濟繼續成長。大家都是維繫台灣經濟發展和社會安定的重要基石，政府一定會和產業攜手合作，整合台灣的製造和科技實力，發展穩健的供應鏈，帶動區域和全球的繁榮發展。