2023臺北設計獎揭曉

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設計界年度盛事「2023臺北設計獎」得獎名單今(10)日揭曉，由乘四建築師事務所與曲墨建築師事務所共同設計的「都市螢火蟲 -台北地下街Y26出入口改造」勇奪最大獎「臺北市長獎」，獲頒新臺幣60萬元獎金。

北市府產業局表示，邁入第16屆的臺北設計獎，以「讓設計成為形塑美好未來的驅動力」的願景出發，鼓勵臺灣設計師與來自全球的設計好手一起創意激盪、相互交流。競賽類別分為「工業設計」、「視覺傳達設計」及「公共空間設計」3類組，同時積極取得世界設計組織（WDO）、國際設計社團組織（ICoD）及國際室內建築師設計師團體聯盟（IFI）等三大國際設計組織認證，並攜手德國iF設計獎展開跨國合作，讓競賽本身擁有更寬廣的全球設計思維，備受國際設計界肯定，本屆共有來自58個國家及地區，高達4,568件作品參賽，更邀請到遠東百貨、三陽工業及臺灣期貨交易所的熱情支持，贊助本屆優秀設計團隊。今年為強化臺北設計獎品牌與臺北城市之鏈結，新增「臺北城市設計選拔」，共有181件作品參賽，首屆選出3件「金選」，代表專屬於臺北的設計能量與城市意象。

本屆最高榮譽「臺北市長獎」獲獎作品為乘四建築師事務所與曲墨建築師事務所的程禮譽建築師、黃昱豪建築師及陳語蓁建築師一同聯手設計的「都市螢火蟲 -台北地下街Y26出入口改造」。台北地下街為台灣最早地下商店街，Y26出入口為市民大道上28處出入口再造計畫第一步，設計團隊以周遭環境與基地故事為主軸，藉由重新設計出入口的構架、打開封閉的樓梯動線及整合色彩材料計畫，以最微小尺度重新為市民大道添加熠熠星光，宛若都市間的螢火蟲。

「工業設計類」、「視覺傳達設計類」、「公共空間設計類」等三大類別金獎則分別由來自法國設計公司NATACHA POUTOUX所設計的「Smart wooden rice cooker」、中國大陸的張怡、溫月華及顏梅英等設計團隊所設計的「Shenzhen's Eastern seawall reconstruction signage systems & experiential graphic design」以及來自日本的設計師小野司所創作的「Sumu Yakushima ~Regenerative Life Studio~」奪得。

今年新增的「臺北城市設計選拔」以「永續·共融」為題，「金選」作品分別為谷汩文化團隊的「臺北表演藝術中心｜開幕投影倒數計畫 ALL FOR ONE」、闕河彬建築師事務所設計的「臺北市南港區中南社會住宅」以及時境建築師事務所所設計的「榕錦時光生活園區-原台北刑務所官舍歷史建築再利用」，作品表達出透過設計思考來改善與進化社會亟待改善的城市議題，更多精彩作品介紹可至「臺北設計獎」網站www.taipeidaward.taipei查詢，或加入TDA粉絲團關注最新訊息：https://www.facebook.com/TDA.org.tw/。