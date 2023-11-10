「舊屋力」10周年特展 嘉義市推動「木都」國內外獲獎

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嘉義市執行「舊屋力」計畫補助老屋新生10周年特展，在嘉義舊監宿舍群舉辦，10日開幕，歷次申請人分享守護老屋的甘苦，市長黃敏惠感謝10年來參與的夥伴，並期許未來公私部門合作繼續為木都3.0努力。

「舊屋力」10周年特展活動自11月10日至19日，有文物展示、論壇、講座、手作體驗、舊城街區走讀，18、19日兩天還有LA RUE市集，活動期間邀請前台北市文化局長劉維公、南華大學陳正哲老師、時藝多媒體總經理林宜標、蕭定雄等專家學者開講城市發展與老屋、地方創生等議題。

黃敏惠表示，今年是舊屋力邁向第10周年，感謝嘉義市民共同努力，不斷為木都嘉義市中的老屋注入新活力，嘉義市是阿里山的入口城市，至今仍擁有6000棟木造房屋，是嘉義市再造木都風華的珍貴資產。

黃敏惠還說，木都計畫執行10年有成，陸續獲得「2023第16屆室內設計大獎（TAIWAN INTERIOR DESIGN AWARD）」最高榮譽評審團特別獎、「德國iF設計獎」、「2023建築園冶獎」等國內外大獎肯定，10月參加日本優良設計獎 GOOD DESIGN AWARD 2023 頒獎典禮，接受日本設計振興會頒獎表揚。

黃敏惠又說，嘉義市以「舊城新生」旗艦計畫，跨局處結合多方資源共同推動木都，今年再提出「木都3.0」藍圖，從城市治理、新式木構建築的面向，來推動「全齡共享、世代宜居」的木都城市。

嘉市府文化局表示，木都計畫10年來從補助老屋新生，到9年前進駐舊監宿舍群，推行「以修代租」計畫，結合地方創生，將宿舍群打造成「木都2.0工作聚落」，透過融入環境教育、廢料再生應用、匠師技術傳承、青年人才培力等方式，賦予嘉義舊監獄宿舍群新活力。