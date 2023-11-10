14家金控前十月獲利3,646.81億元 年增10.59％

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今年前八月金控轉為正成長後，獲利成長年增率持續擴大，從前三季的5.31％，擴大到二位數。

14家金控10月稅後純益達252.33元，前十月獲利達到3,646.81億元，較去年同期的15家金控獲利3,297.53億元，年增率為10.59％。

法人預估，今年整體金控獲利雖難以突破2021年的歷史新高5,806億元，但全年獲利將可在下月超越歷史次高的2020年3,768億元，今年可望突破4,000億元大關，金控獲利將創下歷史次高紀錄。

14家金控獲利中，富邦金前十月獲利達718.3億元領先群雄，國泰金以652.2億元緊追在後，中信金則有535.93億元的獲利。其中，新光金則是10月獲利、前十月獲利皆為虧損的唯一一家金控。

合計前十月，14家金控中，已有六家進入獲利200億元俱樂部，開發金、華南金、玉山金最快可望在下月進入。

獲利年增率上，兆豐金81.24％最高，玉山金40.9％排第二，負成長的則有合庫金、開發金、富邦金、新光金。

法人指出，去年9月起，受到股債市場波動、防疫險理賠等因素影響，整體金控獲利遇到亂流，去年11月、12月更出現整體金控獲利「倒退嚕」。不過，後續只要不出現重量級的黑天鵝事件，全年將可望突破4,000億元的獲利水準。