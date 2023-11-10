前10月超車去年 王品2023年營收衝破200億元在望

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王品集團10月自結合併營收為18億元，年增4.52％，創10月同期歷史新高。2023年1-10月累計合併營收185.5億元，年增23.77％，超越去年全年營收183.2億元，改寫歷史新高紀錄，距離集團首次突破200億元僅一步之遙。

台灣事業群10月營收14.5億元，年增11.42％，也寫下10月同期新高。集團積極展店，目前全台門店已達332家，其中，「肉次方」4家店再次蟬聯千萬店王，加上「夏慕尼」、「青花驕」、「和牛涮」與新開的高雄裕誠商圈「初瓦」、「享鴨」，合計共10家店突破千萬營收。大陸事業群10月營收較上月略減至3.5億元。

進入第4季，集團持續新品牌、新開店計畫，將再開出韓式燒肉新品牌，插旗西門町，搶攻年末聚餐狂歡市場。新開店諸如「西堤牛排」、「聚日式鍋物」林口文化店於10月底先後開幕，緊接著追肉天堂「肉次方」與人氣韓料「初瓦」台中文心五權西店11月正式迎客，挹注第4季成長動能。

11月16日為王品集團與起家品牌「王品牛排」30週年，為回饋多年支持的消費者，推出生日慶行銷活動：11／30前平日到全台「王品牛排」用餐，身分證字號符合「1、9、9、3」其中任2碼，消費單人套餐，出示證件，享主餐升級。