客運需求超旺！ 華航10月營收增28％、長榮航增46％

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疫後客運需求猛烈，航空雙雄10日公布10月營收，華航10月合併營業收入為160.76億元，登歷年同期最高，較去年大增28.56％。長榮航10月合併營收達175.25億，與去年相較大增46.57％，客運營收120.36億元為10月單月的歷史新高。

華航集團10月份合併營業收入為160.76億元，登歷年同期最高，較前月增幅7.85％，較去年同期增加35.71億元，增幅28.56％，累計今年合併營收突破1500億關卡。其中，10月客運收入102.07億元，較前月增幅10.65％，較去年同期增加70.52億元，增幅223.52％，主因為航空旅運需求強勁復甦。

華航受惠雙十連假出遊，以及華航線上旅展、會員日促銷助攻，10月客收再站百億，寫下年月雙增表現，其中東北亞營收為年增幅度最大區域，而東南亞地區的曼谷，逢學生假期，旅運人次顯著增加，也助益整體客運收入成長。線上旅展銷售排行以東北亞東京、大阪、福岡及首爾，東南亞地區胡志明、新加坡等深受旅客喜愛，而長程線華航獨家安大略航線也入榜。迎接第四季歐美紐澳耶誕市集、跨年等出遊熱門節日，看好客運熱度可望延續，為營收帶來穩健成長動能。

10月貨運收入47.74億，較前月增加1.3億，增幅2.82％。10月起空運市場進入傳統歐美假期購物旺季，且中國大陸十一長假及台灣雙十國慶連假後補貨力道增強，帶動貨量回穩且價格持續走揚，致使貨收較前月增長。電商貨及消費性電子產品等運送仍是第四季支撐空運市場的主力，預期市場艙位需求年底前將可維持水平，運價可望持續高檔，挹注整體營收。

長榮航空10月合併營收達175.25億，與去年同期合併營收119.57億相較，年增率為46.57％，客運營收則達120.36億，年增率186.88％，為10月單月的歷史新高；累計今年1~10月合併營收達1,638.24億，較去年同期成長48.14％，亦為同期的歷史新高。 長榮航空與合併子公司2023年前3季合併總營收新台幣1,462.98億，合併本期淨利為新台幣176.37億，雙雙創下歷史新高；10月客運營收則受惠雙十連假效應維持高檔，歐、美、澳長線載客率平均達9成以上，日本線載客率也都超過9成，11月份為日本賞楓旺季，預期將會維持9成以上的高載客率。

在貨運方面，市場價量趨向穩定，貨運營收已連3個月成長，第四季為航空貨運傳統旺季，並適逢電商、3C產品出貨潮，以及雙11購物節、黑色星期五折扣、聖誕節運送需求，貨運營收可望每月穩定成長，10月貨運營收為36.01億，月增率7.71％。

長榮航空已經訂購14架新機，今年年底前將再交付2架波音787-10客機，2024至2027年前再交付2架787-10客機、9架787-9客機、1架777F貨機。此外，日前董事會亦通過將於2026年至2030年間引進18架空中巴士A350-1000廣體客機，2029年至2032年交付15架空中巴士A321neo窄體客機。