中央大學新設「永續與綠能科技研究學院」 碩博士學位學程培養綠領人才

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我國朝野正為達到「2050淨零排放」之目標而努力，副總統賴清德10日親臨中央大學，主持全國首創的「永續與綠能科技研究學院」揭牌典禮，並表示，此學院的成立「來得正是時候」，將在國家重要使命中發揮關鍵作用。

中央大學表示，「永續與綠能科技研究學院」依據《國家重點領域產學合作及人才培育創新條例》設立，以地球環境科研為磐石，跨領域整合校內地球科學、工學、管理、資訊電機等領域師資研發能量，並設置「永續領導力」、「永續去碳科技」及「永續綠能科技」三大跨域碩博士學位學程，預計未來每年培育90位碩士與15位博士的菁英人才，不但提供國際證照管道，更將實際授予學位，培養當前最夯的「綠領」人才。

行政院院長陳建仁亦指出，現今臺灣的半導體與資通訊產業都面臨著世界各國的激烈競爭，為因應快速變遷的全球科技趨勢，亟需培育新一代的優秀科技研究人才投入，才能帶領臺灣開創下個更輝煌的時代。他肯定中央大學以實際行動響應政府「2050淨零排放」政策，引領企業淨零轉型，投入全球零碳新經濟時代人才的培育。

中央大學校長周景揚表示，除了整合校內四學院之外，另與八家傑出企業合作參與創院，包括環興科技、台塑企業、奧圖麥森、景碩科技、宏致電子、利德集團、昇貿科技以及臻鼎科技等企業，讓科研發展與產業實務無縫接軌，協助企業達到永續經營，並與台北政經學院合作培育零碳時代永續管理人才。