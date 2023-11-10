PChome 24h購物家電安心保 延長保固至3年

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PChome 24h購物10日宣布，雙11檔期除了折扣戰，「家電安心保」登場，延長保固最高至3年。

雙11檔期PChome 24h購物聯手多家銀行與行動支付祭出強檔金流優惠，包括星展PChome聯名卡最高38％回饋、玉山Pi 卡綁定Pi 拍錢包滿額最高14％回饋等。

PChome 24h購物表示，雙11揪團PK戰截至10日上午8點，累積金額已衝破1億1,400萬元，時尚、美妝、居家與生活等品類皆有不錯表現，今年電腦椅買氣相比去年防疫在家工作時更熱賣，保健類則以大研生醫德國頂級魚油脫穎而出，BOXMAN超輕柔抽取式衛生紙，11月單日最高銷售額相比10月初上市時的單日銷售額彈升14倍，通訊、數位電玩、主機零組件以及家電的銷售表現亮眼，其中PS5遊戲主機狂降近4,000元，吸引大批玩家搶購，是暖身檔期暢銷的商品之一。

瞄準雙11檔期向來為3C家電的採購旺季，為強化服務，PChome 24h購物繼9月聯手大師修推出實體「PChome 24購物安裝服務中心」，提供筆電記憶體、硬碟及系統安裝服務，雙11期間亦攜手Lenovo聯想加碼筆電記憶體跟固態硬碟升級安裝優惠活動，搶在雙11最高峰，再重磅宣布推出大型綜合電商首創「家電安心保」延長保固服務，將提供冰箱、洗衣機、電視延長保固最高至3年。

首波上線攜手HITACHI日立、SAMSUNG三星、Whirlpool惠而浦、Haier海爾以及SONY索尼五大品牌，共有250款指定機種可率先享有此最新服務，依據各品牌原廠保固條件，加碼提供冰箱、洗衣機延長保固至2年，及電視機延長保固最高至3年的保固內容。