央大永續與綠能科技研究學院揭牌 賴清德：盼培育綠領人才邁向淨零轉型

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副總統賴清德今（10）日下午前往桃園出席國立中央大學「永續與綠能科技研究學院」揭牌典禮時表示，台灣以「非核、展綠、增氣、減煤」為目標，推動首次能源轉型，獲得具體成果；未來，他希望能推動第二次能源轉型，建立低碳、安全、智慧、共享的能源結構，並期望借重該學院的成立，為國家培育綠領人才，與企業密切合作，為國家邁向「2050淨零轉型」奠定基礎。

賴清德致詞時首先肯定中央大學周景揚校長率全國之先，結合工學院、管理學院、資訊電機學院及地球科學學院等4個學院的力量，成立「永續與綠能科技研究學院」。他期盼學院未來不僅培育綠領人才，也能為綠領人才提供國際證照考取的管道，並與台灣聯合大學系統及企業密切合作，為國家邁向「2050淨零轉型」奠定基礎。

他提到，蔡總統在2021年揭櫫「2050淨零轉型」是台灣的使命，行政院也在去年3月公布淨零轉型路徑圖，並預計在2030年之前投入9,000億，帶動產業進行投資，讓能源轉型更安全、企業轉型更有競爭力、生活轉型更永續、社會轉型也更具韌性，逐步邁向「2050淨零轉型」目標。

蔡總統上任後，以「非核、展綠、增氣、減煤」為目標，積極推動台灣首次能源轉型，獲得具體成果，2022年再生能源發電量已超越核能發電。賴清德說，未來，他也期盼與大家一起合作，推動台灣第二次能源轉型，將著重在地熱、生質能、氫能和海洋能等再生能源的開發，讓台灣建立低碳、安全、智慧、共享的能源結構。

他指出，中央大學與企業界合作，攜手推動「海水製氫」關鍵技術研發，他要表達肯定之意。根據國際能源總署規劃，若要在2050年達到淨零轉型目標，氫能用於發電、載具和工業等領域的占比，至少要達到13％，全球氫氣需求也會增加至少6％。現在包括美國、日本與歐洲等許多國家，都已提出氫能源發展戰略，他也期盼未來能與大家共同合作，為國家提出氫能源戰略。

他期盼，借重新成立的「永續與綠能科技研究學院」，與台灣有志之士共同努力，並藉由2050淨零轉型的目標，讓台灣產業升級、經濟轉型，同時讓社會更具韌性，生活也更文明、更幸福。