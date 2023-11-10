潤隆前三季賺1.4個股本 登營建股「EPS獲利王」寶座

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興富發集團（2542）旗下「小鋼炮」潤隆（1808）今年大豐收，今（10）日董事會通過前三季合併財報，呈現獲利大爆炸局面，前三季獲利破史上新紀錄，達63.57億元，EPS達14.1元，大賺1.4個股本，直接「超車」往年營建股「EPS獲利王」華固（2548），也刷新史上最高獲利紀錄，暫居營建股新科「EPS獲利王」寶座。

潤隆今年完工交屋個案可謂大噴出，前3季繳交出一張亮眼的成績單。受惠9月「樹禾苑」加入完工挹注行列，加上「新橫濱」、「國家大院」、「竹科潤隆」等案持續交屋挹注，9月營收噴發達77.15億元、年增410.65倍，推升第三季營收攀上169.43億元的單季新高，單季稅後純益41.48億元，每股稅後純益達9.2元。

潤隆累計前三季稅後純益，也飆高到63.57億元，EPS達14.1元，首度大賺1.4個股本。不論第三季及前三季，獲利都雙雙刷新史上新高紀錄。

今年初以來，潤隆去年完工的「新橫濱-上野區A區」持續跨年度交屋入帳，全案總銷約25.59億元，為首季業績主力；總銷達112億元的桃園「國家大院」，及總銷約81億元的「新橫濱B區-星野區」第二季加入交屋行列；下半年，潤隆還有3大亮點，包括「竹科潤隆」約86億元、「樹禾苑」約38億元及「夢悅城」約86億元等新案，陸續完工。

累計前十月營收，潤隆已達281.73億元的歷史新高。

邁向第四季之後，潤隆可望持續穩住高峰，法人樂觀預期全年營收可望首度挑戰300億元大關，獲利持續飆高；明年更將有總銷約230億元的三大新案完工，業績可望持續高水準演出。