號召500令旗回娘家！松柏嶺受天宮這天起9天8夜遶境

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台灣知名玄天上帝信仰中心、南投縣名間鄉松柏嶺受天宮，將在12月16日起舉行9天8夜繞境活動，10日在廟前廣場舉行遶境植福大典，號召500令旗回娘家共襄盛舉，歡迎全國信眾屆時一起到南投參與盛會。

松柏嶺受天宮10日舉行2023年玄天上帝遶境植福大典記者會，主委陳登岳指出，今年的遶境活動為了一掃過去3年新冠疫情陰霾，特別擴大舉辦，活動將將在12月16日辰時至24日丑時舉行，共計9天8夜步行遶遍全鄉23村，希望所到之處村里民眾都能受到玄天大地的庇祐。

陳登岳說，受天宮是全台著名的玄天上帝信仰中心，每年有超過5000個進香團前往進香，是南投縣重要的民俗文化資產，很高興在睽違10多年後，再度舉辦這場盛大的遶境活動，尤其今天特別召集受天宮500支黑令旗回宮謁祖，為玄天上帝此行增添光彩壯大聲勢，也與大家共襄盛會。

名間鄉長陳翰立也表示，這場遶境活動因疫情延後3年舉行，為了迎接這場盛會，全鄉都動員起來，名間鄉邀請全國信眾一起到南投，藉由這場盛會看到名間鄉，體驗名間的美景與美食。

值得一提的是，受天宮響應政府重視環保愛地球，在遶境中全程採用電子炮，避免打擾民眾，就連記者會上也是點燃氣球意象鞭炮，主委陳登岳也主動宣導減少燃燒金紙，希望社會大眾一同維護環境。

這場植福大典由主委陳登岳、縣府民政處長林琦瑜、名間鄉長陳翰立、參山風管處副處長湯唯堯、友宮代表，以及國民黨南投二選區立委參選人暨縣議員游顥、縣議員林儒暘、沈夙崢等人共同與會，眾人虔敬上香敬拜，祈求玄天上帝靈威顯赫安靖佑民，並守護帝爺公出門遶境圓滿成功。