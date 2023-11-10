VanLife車宿會師明起展開 同步展出品牌首輛純電休旅ID. Buzz

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歡慶福斯商旅75周年，台灣福斯商旅盛大舉辦的「VW VanLife 嘉年華」今日起(11/10)盛大登場；將同步展出福斯商旅第一台純電休旅ID. Buzz，以及歷代經典車款齊聚台北101水舞廣場，同時邀請德國原廠福斯商旅團隊共同宣示品牌即將邁入EVanLife時代；此外，福斯商旅My eVanLife APP於即日起正式開啟”預約純電未來”，將可優先取得風靡全球的ID. Buzz最新資訊，並享有未來專人服務優先賞車的權利；「VW VanLife 嘉年華」現場更準備一系列精彩活動要與車迷朋友一同共享VanLife美好時光。

福斯商旅自1947年手繪出夢想廂型車開始，正式揭開輝煌歲月的序章，更因ID. Buzz的到來，即將展開純電未來的新篇章；隨著汽車工藝不斷邁進，福斯商旅相繼推出兼具實用性與多功能性的豐富產品陣容，無論是商用領域、或是休閒用途，皆能滿足不同買家的用車需求；其中，徹底展現#VanLife生活態度的California露營車系，包含T6.1 California及Caddy California，更是持續受到消費者高度肯定，今年在台銷售預計將達近500台，成功創下國內露營車市場銷售佳績！

福斯商旅歷代經典車款都將在「VW VanLife 嘉年華」活動中現身。圖／業者提供

作為跨入純電世代里程碑的ID. Buzz，以融合經典設計與現代科技，傳承 T1廂型車的外型作為設計靈感，全新打造福斯商旅第一台純電休旅，並首度採用福斯集團最新MEB 平台，以及多元實用的空間機能，引起全球車迷的高度關注與引頸期盼。同時，也因應ID. Buzz來臨，福斯商旅即將全面進入EVanLife世代。

台灣福斯商旅年度盛事-「VW VanLife 嘉年華」於今日(11/10)盛大開跑！而備受全球車迷矚目的ID. Buzz，也在活動期間內連續展出，讓參與民眾皆能一飽眼福，近距離欣賞到純電休旅ID. Buzz的迷人風采。由純電休旅ID. Buzz領軍，引領旗下T1~全新Multivan等經典車款陣容連袂現身，同時，更聚集各世代經典車款以車隊遊行方式繞行台北著名地標，為75週年慶典再創VanLife風潮；此外，活動現場更準備多樣精彩豐富的活動內容，包含【經典車款展示區】、【VanLife專屬展示區】、【德國美食區】、【親子互動體驗區】、【創意手作選物區】、【ID. Buzz VR虛擬實境體驗區】，以及台灣首輛由T3打造的【行動式拍貼巴士】。週末假日更特別邀請實力派歌手【?te壞特】於11/11(六)晚間熱力開唱，以及11/12接力登場的全方位藝人【馬念先】，陪您high翻台北不夜城。

凡於活動期間，您只要成為My eVanLife APP之會員即可獲得嘉年華活動之限量好禮，同時還能免費參與【T3行動式拍貼巴士】的拍攝體驗，並享有活動限定的主題相框。福斯商旅車主（成功登錄至My eVanLife APP或憑行照），也有機會獲得專屬的限量精品，數量有限送完為止喔！誠摯歡迎所有喜愛福斯商旅的VanLifer共同參與2023「VW VanLife 嘉年華」。

全台福斯商旅車主VanLife活動、ID. Buzz巡迴展演將於11/18起同步開跑

台灣福斯商旅為感謝車主長期以來的支持與肯定，將於11/18(六)起聯合全台T6.1 California六家專屬展示中心共同舉辦五場車主VanLife車宿會師活動，活動預計參與人數超過600位車主；此外，台灣福斯商旅特別規劃全台北、中、南三大城市，舉行”遇見純電未來” ID. Buzz巡迴展示活動，分別於11/18-19 新竹大魯閣湳雅廣場、11/25-26 台中草悟道廣場、12/9-10 高雄大遠百1樓廣場，敬邀全台車迷朋友把握親眼目賭全新純電休旅ID. Buzz的迷人魅力。欲了解更多活動資訊，請洽福斯商旅官方粉絲團(https://www.facebook.com/VW.Bulli.Taiwan/) 或免付費服務專線：0800-889-699。