聖誕樹點燈傳愛 聯邦銀攜微風慈善基金會助弱勢孩童完成心願

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聯邦銀行及聯邦文教基金會致力於公益活動，10日晚上攜手微風慈善基金會台北車站一樓大廳舉辦 「2023 Love without limits! 星願無限」聖誕樹點燈慈善公益晚會，現場包括聯邦銀行總經理許維文、微風集團董事長廖鎮漢、微風集團創辦人夫人林美瑛以及交通部與鐵道局官員等人出席，並邀請民眾一起以實際行動傳遞愛與關懷，幫助孩子們圓夢完成心願，共度一個溫馨美好的夜晚。

聯邦與微風攜手舉辦聖誕點燈活動已邁入第11個年頭，今年以「Love without limits! 星願無限」為題，打造高達23公尺的銀白色聖誕樹，並妝點超過7萬5,000顆燈泡，為全台最高的室內聖誕樹。現場除了聖誕樹點燈之外，也宣告「心願寶盒」認養計畫正式啟動，今年由澳洲消防隊以及人氣女團HUR雙雙擔任「圓夢大使」，聯邦與微風呼籲各界一起幫助弱勢孩童能完成聖誕心願。集結200張心願小卡的「心願牆」即起在微風廣場及微風台北車站1、2樓展出，民眾可上微風慈善基金會官網或透過微風APP認領並幫助孩童完成心願。

聯邦銀行總經理許維文表示，今年很榮幸再度受到微風集團的邀請參與「心願寶盒」認養活動，共同來為孩子們貢獻心力，也期待各界享受聖誕氣氛時，也別忘了發揮「行善、分享愛」的節日精神，聯邦文教基金會長期關懷偏鄉孩童及喜憨兒的發展，並透過「我們益起幸福吧」捐款平台募集所需經費，希望大家能發揮愛心響應捐款，一起傳遞希望與幸福的正面能量。

聯邦文教基金會「我們益起幸福吧」關懷弱勢及偏鄉教育，現正募集中的計畫包含：中寮鄉老弱送餐服務、喜憨兒訓練發展、扶助屏東縣旭海村原鄉部落、雲林老農社區長青食堂、阿里山國中小圓夢計畫、偏鄉國中排球隊資助計畫、改善偏鄉幼兒園照明設備等。