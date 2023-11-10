陸延後聚碳酸酯反傾銷調查至明年5／29 恐再引政治聯想

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大陸商務部10日發布最新公告，對台灣出口大陸的聚碳酸酯所進行的反傾銷調查，有鑑於案件情況複雜，決定將調查期限延長至2024年5月29日。由於時間接近台灣明年新任總統的520正式就職典禮之後幾天，恐與10月宣布將對台貿易壁壘調查的調查期限延至總統大選前夕1月12日一樣再引發政治聯想。

聚碳酸酯主要用於電子電器、板材／薄膜、汽車、光學、包裝、醫療器械、安全防護等領域，同時也是ECFA早收清單小項之一。目前大陸是台灣聚碳酸酯最大出口市場，以2022年數據來看，有約8.3億美元出口至大陸、市場占比78.5％。

大陸商務部從去年11月30日公告，對產於台灣的進口聚碳酸酯進行反傾銷立案調查。今年8月14日初步裁定認定存在傾銷，從隔天8月15日起，對從台灣進口的聚碳酸酯課徵臨時反傾銷稅、最高稅率22.4％ 大陸商務部10日發布最新公告，表示鑒於本案情況複雜，將調查期限延長至該案件最後期限日的2024年5月29日。日期靠近明年新任總統出爐、520就職典禮後不久。這也是近期大陸對台進行貿易相關調查的第二起延期案例。

稍早10月9日大陸商務部就對台貿易壁壘調查發布公告。同樣鑒於案件情況複雜，將原定10月12日前結束的調查，延長3個月至2024年1月12日，正好是台灣總統大選投票日前一天，引發政治動機、干擾台灣民主運作等爭議。