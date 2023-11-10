「台海通道研討25周年」在廈舉行 交流兩岸交通連結

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「台海通道研討25周年」活動10日在廈門舉行。雖然目前兩岸官方並未有建立連結的交通設施共識，但與會者針對台海通道前期規劃進展和成果，綜合立體交通規劃、橋隧工程技術突破、建設管理和營運模式，以及廈金大橋推進、福馬通道規劃情況等進行交流。據了解，2021年台海通道北線方案被納入中共中央、國務院印發的《國家綜合立體交通網規劃綱要》。

據了解，該研討會25年來研究初步完成台海通道的南北中三條規劃路線的比選，選定路線距離最短、工程費用低，沿線水淺地質好，有利於人工島建設的「福州平潭一新竹」北線規劃方案。此外如廈金大橋和福馬大橋專案大陸側前期工作也已展開。

在推進台海通道研究基礎上，福建近年還積極推動交通基礎設施規劃和建設，建成了綜合立體的交通網絡，聲稱已具備連接閩台兩地高速通道的工程技術能力基礎。

主辦方表示，此次紀念活動的舉辦順應金門、馬祖民眾民生訴求，深化榕馬、廈金「同城生活圈」和兩岸經濟社會融合發展的重要舉措。

「台海通道研討25周年」活動由福建省文化經濟交流中心、福建省交通學會、福建省地質學會、閩台交流協會以及台灣有關協會等兩岸民間機構10日共同在廈門舉行。包含海協會會長張志軍，福建省委副書記羅東川與官員、專家學者共140多人參加。