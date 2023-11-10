黃齊元邀半導體產業巨擘開課培育人才

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《東南亞影響力聯盟》（SIA）創辦人黃齊元總裁，日前與「越南國家創新中心」（NIC）及越南最大資金管理公司VinaCapital，共同簽訂合作備忘錄，強力促進台越半導體產業發展與人才交流的合作。台灣半導體業擁有堅實技術基礎及完整的產業鏈，除了作為長期發展的核心產業，對全球科技發展也至關重要。黃齊元並於母校東海大學開設「半導體實務講座課程」，旨在培育新一代半導體人才，積極布局以應半導體產業未來需求。

東海大學於每週四開設「半導體實務講座課程」，課程內容整合宏觀國際趨勢、時事熱點、產業策略及政策分析，特邀多位著名產業領袖授課，如：前中華電信董事長呂學錦、前環球晶圓董事長盧明光、李國鼎基金會董事長王伯元、鈺創科技高層主管、電子時報社長黃欽勇、知名半導體分析師陳慧明等，對於任何希望了解台灣半導體產業前景的學生及企業主管而言，都是非常寶貴的機會。

黃齊元憑借他三十多年的產業經驗和廣闊的國際視野，推動台越半導體生態系緊密結盟，促進雙方半導體產業技術的交流合作。尤其VinaCapital是《東南亞影響力聯盟》（SIA）的越方配合單位，將力促SIA在越南國家創新中心NIC成立《東南亞半導體中心》（SSC）及《東南亞半導體學校》（SSS）。黃齊元更在東海大學開設實務講座課程，證明這場跨國合作不僅是技術層面的融合，更是人才培育資源上的全面對接。

隨著全球半導體市場的動態發展，黃齊元總裁所展現的遠見與實力，無疑將推動台灣與東南亞在半導體領域的長遠發展。黃總裁在其母校東海大學開設「半導體實務講座課程」，更是培養半導體人才的具體行動，預期台越未來在人才培育的合作，將拓展新一波熱潮，為半導體工程注入新的動力！

課程資訊請見：https://forms.gle/D4o4zQvNyDCdV3vb7