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黃齊元邀半導體產業巨擘開課培育人才

  • 工商時報 戴辰
20231028在越南總理范明政，計畫投資部長阮志勇，和主要部長的見證下，VinaCapital 董事長(左邊)與東南亞影響力聯盟SIA黃齊元總裁(中間)及越南國家創新中心NIC總經理(右邊)， -簽署合作備忘錄，包括Intel和Samsung 等共10家跨國企業。
20231028在越南總理范明政，計畫投資部長阮志勇，和主要部長的見證下，VinaCapital 董事長(左邊)與東南亞影響力聯盟SIA黃齊元總裁(中間)及越南國家創新中心NIC總經理(右邊)， -簽署合作備忘錄，包括Intel和Samsung 等共10家跨國企業。

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《東南亞影響力聯盟》（SIA）創辦人黃齊元總裁，日前與「越南國家創新中心」（NIC）及越南最大資金管理公司VinaCapital，共同簽訂合作備忘錄，強力促進台越半導體產業發展與人才交流的合作。台灣半導體業擁有堅實技術基礎及完整的產業鏈，除了作為長期發展的核心產業，對全球科技發展也至關重要。黃齊元並於母校東海大學開設「半導體實務講座課程」，旨在培育新一代半導體人才，積極布局以應半導體產業未來需求。

東海大學於每週四開設「半導體實務講座課程」，課程內容整合宏觀國際趨勢、時事熱點、產業策略及政策分析，特邀多位著名產業領袖授課，如：前中華電信董事長呂學錦、前環球晶圓董事長盧明光、李國鼎基金會董事長王伯元、鈺創科技高層主管、電子時報社長黃欽勇、知名半導體分析師陳慧明等，對於任何希望了解台灣半導體產業前景的學生及企業主管而言，都是非常寶貴的機會。

東南亞影響力聯盟創辦人黃齊元聚焦探討半導體與地緣政治的相互影響，台海危機、美中科技戰、俄烏戰爭下，台灣半導體產業展開全球佈局的策略。
東南亞影響力聯盟創辦人黃齊元聚焦探討半導體與地緣政治的相互影響，台海危機、美中科技戰、俄烏戰爭下，台灣半導體產業展開全球佈局的策略。
前台北商業大學校長張瑞雄從AI趨勢觀點來看半導體供應鏈，提及半導體和AI人工智慧緊密相連，兩者合作推動廣泛應用的創新量能。
前台北商業大學校長張瑞雄從AI趨勢觀點來看半導體供應鏈，提及半導體和AI人工智慧緊密相連，兩者合作推動廣泛應用的創新量能。
台經院產經資料庫總監劉佩真，分享全球變局下的半導體業發展態勢，指出全球供應鏈的風險逐漸升溫，更加考驗台廠因應新局面的應變能力，應強化先進製程在全球的主導力。
台經院產經資料庫總監劉佩真，分享全球變局下的半導體業發展態勢，指出全球供應鏈的風險逐漸升溫，更加考驗台廠因應新局面的應變能力，應強化先進製程在全球的主導力。

黃齊元憑借他三十多年的產業經驗和廣闊的國際視野，推動台越半導體生態系緊密結盟，促進雙方半導體產業技術的交流合作。尤其VinaCapital是《東南亞影響力聯盟》（SIA）的越方配合單位，將力促SIA在越南國家創新中心NIC成立《東南亞半導體中心》（SSC）及《東南亞半導體學校》（SSS）。黃齊元更在東海大學開設實務講座課程，證明這場跨國合作不僅是技術層面的融合，更是人才培育資源上的全面對接。

隨著全球半導體市場的動態發展，黃齊元總裁所展現的遠見與實力，無疑將推動台灣與東南亞在半導體領域的長遠發展。黃總裁在其母校東海大學開設「半導體實務講座課程」，更是培養半導體人才的具體行動，預期台越未來在人才培育的合作，將拓展新一波熱潮，為半導體工程注入新的動力！

課程資訊請見：https://forms.gle/D4o4zQvNyDCdV3vb7

黃齊元於母校東海大學開設「半導體實務講座課程」，特邀多位著名產業領袖授課。
黃齊元於母校東海大學開設「半導體實務講座課程」，特邀多位著名產業領袖授課。

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