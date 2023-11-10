愛爾麗集團造福嘉義縣民 贈救護車及高階多功能生理監視儀

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愛爾麗醫療集團捐贈造價合計480萬元的一輛高頂救護車及一組高階多功能生理監視儀給嘉義縣消防局，由縣長翁章梁代表受贈，感謝愛爾麗集團造福縣民。

嘉義縣消防局今天舉辦捐贈儀式，翁章梁、嘉義縣消防局長蔡建安感謝愛爾麗集團董事長常如山及總經理劉貞華總經理捐贈車輛設備；常如山說，企業將成為政府最大的後盾，嘉義縣老年人口較多，集團秉持企業責任，希望強化嘉義縣救護量能，達到優良救護品質，因此捐贈車輛設備，並在縣府的努力推動下，保障縣民的安全健康。

愛爾麗集團捐贈的高階多功能生理監視儀將配置在縣消第二大隊民雄高級救護隊，救護車為愛爾麗集團35號將配置在第一大隊朴子專責救護隊；救護車內配有電動擔架床，車身有巴騰堡格紋（Battenburg markings），是參考 NFPA（美國消防協會）及內政部消防署「消防車輛反光標識格式」等相關規定進行塗裝，使用黃、紅色相間斜紋，角度45%，加大反光條面積，提高車輛辨識度，提升救護人員的行車安全。

嘉義縣消防局表示，緊急救護在嘉義縣勤務中佔很大比例，對於緊急救護資源的需求也持續增加，愛爾麗集團善舉提供民眾有更妥適的救護資源，提升消防局救護人緊急救護勤務安全品質，妥善照護病患。