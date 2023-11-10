台中國際花毯節11日繽紛登場 漂浮花都的奇幻世界令人驚豔

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台中國際花毯節將於明(11)日至12月3日止繽紛登場，展開為期23天的花卉盛典。台中市長盧秀燕、在地長者及幼童，在花毯節現場啟動最大亮點「漂浮花都」，感受史上最大花卉裝置藝術帶來的震撼。台中市政府邀請民眾一起進入漂浮花都的奇幻世界，體驗前所未有的視覺饗宴。

台中市政府表示，城堡上方的螺旋槳優雅轉動，底部同時產生大量水霧及泡泡，整座花卉城堡如同飄浮起來的華麗登場。盧秀燕在市政顧問、地方長照機構長者及新社在地幼兒園見證下，開箱啟動主花毯「漂浮花都」，宣布今年主花毯種植3萬株草花，高16米達5層樓高，活動期間每個整點都會帶來精采萬分的機械動態秀。

花毯節展區以20萬株花卉打造而成，呈現出台中花卉軟實力以及幸福城市形象，盧秀燕邀請全國民眾與家人或好友共同前往體驗立體花毯帶來的震撼感，以及享受台中花都的幸福感。

觀旅局長陳美秀現場導覽時表示指出，此屆花毯節挑戰很多非常艱鉅，從無到有則耗時3個多月，歷經3次颱風及數次豪雨，全靠在地專業工程人員及花農組成的優秀團隊，方能一步步克服困難完成史上最大主花毯。除此之外，今年還規畫4座創意主題展區，包含入口迎賓的彩虹七線、融入地方編織及藍染特色的工藝女神、以建造白冷圳的工程師磯田謙雄為形象設計的生態勇者、以及代表智慧農業的大地巨人，展區故事主軸皆彰顯新社在地發展歷程與觀光優勢。

今年也首次與在地長照機構共同布置青銀摩天輪，透過展前長者親手創作植栽作品及照料草花，展後植栽回歸社區繼續養護，打造台中樂齡之都，希望將花毯幸福傳遞給大家。

觀旅局提醒，今年展區停車場車位有限，為避免車輛湧入塞車影響遊客出遊興致，市府已規畫免費接駁專車服務，有豐原、太原、松竹線，假日則加開東勢、會場環線共5條，接駁車前往展區服務時間自上午8時至下午2時30分；回程服務時間為上午10時至下午5時，民眾可多利用大眾運輸工具前往展區。更多活動詳情可查詢「台中國際花毯節」活動網站：https://www.flowercarpet.tw及「大玩台中」臉書查詢。