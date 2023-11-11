甲辰龍年 這個生肖財運事業運最好

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整體運勢最佳前三名

1.一九七一年(60年) 辛亥豬 54歲

今年運勢很好，福星拱照，貴人運強，能夠適時的得到幫助，做事情左右逢源，得心應手，在許多方面都會有不錯的表現。只要好好把握機會，行事穩健，平常心面對問題，讓人羨慕的成果可說是指日可待。

2.二◯◯一年(90年) 辛巳蛇 24歲 男性

今年主貴人，能夠獲得相當多助力，只要抓對方向，循序漸進努力，發展可說非常不錯。感情方面稍微注意一下，保守因應，不要影響到日常生活，這樣會更加分。

3.一九九一年(80年) 辛未羊 34歲 女性

貴人運特別的旺盛，得以掌握住整體的走向，各方面都有非常好的機會，也可以展現亮眼的成績。不過要稍微留意，今年如果有異性、感情方面的相關問題，要設法謹慎處理，避免因不好的狀況帶來負面的影響。

整體運勢最差前三名

1.一九五八年(47年) 戊戌狗 67歲

因為歲破的影響，身心方面感受的壓力會比較大些，做事情似乎覺得受到限制，綁手綁腳的，發展受到限制，難突破。切記平常心面對事物，勿急躁，管好情緒，也記得在農曆正月十五前到廟裡安太歲，提升運勢。

2.一九八八年出生(77年) 戊辰龍 37歲

由於受到太歲的影響，今年壓力較大，有點蠟燭兩頭燒的情況，在事業、工作、財運上較不容易突破。建議無論做任何事情，都盡量保持低調，不要強出頭，總是三思而後行。配合安太歲或點光明燈，讓運勢加分。

3.一九六八年(57年) 戊申猴 57歲

雖說今年有貴人運，生活周遭會有人協助，但是小人也多，尤其是有可能兩者會同時而來，讓人在判斷上出現問題。或是說做某件事雖然會有成果，卻也同時得罪到人，兩面不討好。建議今年凡事謹慎，心態保守些，不要急著想要有成果。

財運最佳前三名

1.一九六○年(49年)庚子鼠 65歲

今年貴人運強，整體表現佳，像是在人際的開拓，或是財運等方面都還不錯。只要把握好機會，自然會有無形的助力讓你如魚得水。總的來說，做好人際關係的經營，在財運上就可能有相對應的提升。

2.一九七一年(60年) 辛亥豬 54歲

在貴人加持下，不少方面有機會取得好的成績，也是由於自身過往的努力付出，而有今日的收割時刻。不管是工作職場，或是在社會上走動時，留意一下是否有正當、適合的進財機會，也許有可能讓財富更加累積。

3.二◯◯一年(90年) 辛巳蛇 24歲 男性

正值衝刺的一個年齡，也有好的機會，只要抓對方向，循序地努力，發展可說是非常不錯，容易受到賞識。今年在桃花方面也有機會，但建議把心思放在工作上，讓貴人跟桃花都能化為職場上的助力，就有更大的加分。

財運最差前三名

1.一九八二年(71年) 壬戌狗 43歲

今年受到歲破影響，運勢可能會出現一些狀況，比較辛苦、奔波，容易事與願違，因此身心方面會覺得壓力較大。由於容易出現漏財的緣故，不適合投資和大筆消費。今年的最高原則，就是行事保守不急躁，保持平常心，聽聽他人的分析與建議，多想想。

2.一九八八年(77年) 戊辰龍 37歲

今年壓力較大，事業、工作、財運上不容易突破，也要注意漏財方面的問題，不管是投資或借貸，都要多加留意。如果不保守處理，有可能因為受到錯誤訊息拖累，導致判斷失誤，造成損失，因此來自各方面的消息要冷靜分析，下決定前務必三思。

3.一九九二年(81年) 壬申猴 33歲 女性

雖說有貴人的幫忙，事業方面可能有進展，但小人的狀況也同時存在，讓你在判斷分析上出現失誤，著了小人的道，出現損財的情形。今年度記得要避免從事投資、借貸，碰到事情也要冷靜應對，把心思好好放工作上。

事業運最佳前三名

1.二◯◯一年(90年) 辛巳蛇 24歲 男性

事業上會有不少助力，且適逢衝刺的年齡，若能抓緊機會，循序漸進努力，再加上貴人的幫忙，做事將會左右逢源、如魚得水。今年雖然也有感情的機會，但不妨還是把重心放在工作上，只要能夠好好努力，就容易得到大家的賞識。

2.一九九一年(80年) 辛未羊 34歲 女性

可以說是發光發熱的一年，由於貴人運特別的旺，得以掌握住整體走向，展現亮眼的成績，過去一段時間的辛苦經營，終於可以得到回收。不過要稍微留意，今年在感情的經營上要保守些，謹慎處理，或是轉為事業上的助力，這樣會比較好。

3.一九八六年(75年) 丙寅虎 39歲

由於貴人運佳的緣故，事業工作上面來說會出現很強的發展機會，可以適時把握，在職場上將會有亮眼的表現。不過行事上要注意細節，預先沙盤推演突發狀況，避免發生不必要的失誤。也建議凡事不要過度勉強，保持身體健康，可以走的更長遠。

事業最差前三名

1.一九五八年(47年) 戊戌狗 67歲

受到歲破的影響，今年度壓力相對大些，容易辛苦、多勞，似乎有點受到限制，工作上看不到甚麼明顯的成果，因此要控制情緒，保持低調、謙遜。其實只要平常心面對事物，不要急躁，該放手的事情不要戀棧，多聽建言，狀況就會減少。

2.一九六八年(57年) 戊申猴 57歲

今年雖然有貴人，但小人也充斥在生活周遭，不時說三道四的，甚至誤導你以致走了冤枉路，事倍功半，甚至遭到設計。面對所有的問題，建議盡量就是多聽多看，保持冷靜，凡事三思而後行，讓負面影響減到最低。

3.一九九九年(88年) 己卯兔 26歲

今年度雖然基本的運勢不差，也有機會透過努力看到成果，但有可能因為想要在事業上有所成就而衝過了頭，反而讓身體出了毛病，造成健康方面的問題，致使成為工作上的拖累，因此衝刺力道鬆緊的拿捏要特別注意。