蓄勢待發！AI新股領漲 專家點名3大族群後市看俏

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

新台幣轉強，外資期貨空單回補翻多，點燃第四季作帳行情。集團股輪流點火，族群股反彈輪動，產業透明度轉佳的趨勢股逐步墊高。這波強彈能否星火燎原直取萬八，就看領漲的指標股輪動是否掉棒。

今年適逢大選年，看不清台股多空方向，可從三大面向觀政策風向來判斷後市。

在台股反彈驚驚漲的行情中，從產業成長趨勢明確的觀光、網通與手機零組元件族群中，找基本面轉強的個股，不失為現階段進可攻退可守的最佳策略。

另外，AMAX-KY新掛牌，帶動AI股輪動反彈，可留意個股季線翻揚與突破下降趨勢的機會。

在央行說萬六破才算破底，加上美再凍升息激勵美股上漲後，台股確立短線落底處並強勢反彈攻漲，投資人普遍想知道此波反彈高點在何處？理周投研部表示，可觀察台積電(2330)高點、官股動向，以及外資與匯率變化等指標做為波段高點，至於類股或個股當以觀光、網通與手機零組元件加上AI族群等股可留意。

上週上半週仍在討論萬六保衛戰，本週指數則已來到一萬六千六之上，漲幅達4%不可謂不是急漲，然本週一(6日)開盤仍未走弱，顯示短線底部萬六可確定。理周投研部表示，台股權值最高者台積電不僅股價技術線型與大盤指數的走勢雷同，更是先行指標。

從三大面向觀風向 判斷短線反彈高點

9月18日台積電率先從540元跌破半年線，一路跌至517元向年線探底，反觀大盤指數則是在10月18日16,440點跌破半年線後，一路下探年線底部，而二者都在11月2日突破月線向半年線上攻，因此觀察台積電的波段高點會在何處轉折，那麼大盤指數應該以其對應的高點做結束。

其次，今年適逢大選年，不能忽視代表政策走向的八大行庫進出動向，大盤指數從10月13日盤弱時，官股一路買超高達300餘億元，最大量是在10月26日指數大跌285點時，買超金額近72億元，而在11月2日指數大漲385點，順勢調節賣超55億元，11月6日指數上漲141點時，官股仍賣超近62億元，也因此觀察官股近日若由賣轉買，很可能是波段高點轉折時。

再來就是外資與匯率的變化，全球化趨勢帶動資金快速挪動，因此匯率是觀察外資在股市進出的重要數據，本刊前幾期一再以新台幣兌美元需守穩32.5元，否則與大盤指數進行多空交叉，大盤將偏弱持續探底，所幸未見到這情形，11月6日更在美停止升息後，熱錢湧進新台幣激升1.6角至32.145元，因此觀察外資在期貨布多空單變化外，匯率升貶也可以斷定波段高點轉折。

法人指出，國發會與中華經濟研究院公布10月製造業經理人採購指數(PMI)呈現連續8個月緊縮至47.1，展望未來6個月因俄烏戰爭與以巴衝突，加上美貨幣緊縮等多重因素影響仍不樂觀。而非製造業NMI指數雖是連續3個月走低，卻因疫情解封而呈現連續12個月漲幅，也因此推估大盤指數短線上會在萬六至一萬六千八百點區間震盪較合理。

政策內需題材轉強 觀光族群當仁不讓

綜觀上述，理周投研部表示，政策內需股會是此波強勢主流股，尤以觀光類股上週在交通部宣布明年3月開放陸團客來台題材激勵強勢攻漲，本週仍未見停歇，長榮航(2618)與華航(2610)更在6日成為交易量排名前五與前九名收紅做收，不過，航空公司最重成本在油價，以長榮航為例，每年油桶數用量高達1,500萬桶，油價每變動10美元，影響公司每股稅後淨利(EPS)0.85元，雖目前油價仍在90美元下，但因地緣戰爭持續，市場均預期油價有機會上漲，因此不建議在航空股上著墨，倒是飯店股與連鎖餐飲股值得留意。

以飯店龍頭晶華(2707)與雲品(2748)、寒舍(2739)9月營收來看，受惠疫情解封，紛呈年增情形，若明年3月開放陸團客來台，市場認為會將飯店住房率由目前六成再向上推升至七成以上，因此是近日股價轉強的原因。至於連鎖餐飲業除積極在海外市場布局新據點，台灣也持續擴點，明年開放陸團客來台，預期基本面會再上一層樓。詳細產業趨勢與個股推薦於後面篇幅做報導。

因應AI升級產業趨勢 手機與網通元件看俏

當然除了政策內需股外，產業趨勢發展也是挑股重要一環，IC設計因AI持續發酵外，最重要還是規格升級帶來新產品滲透率挹注業績逐漸明顯，本刊在1210期已有詳細說明不再贅述，本期來談談手機與網通因應升級的產業趨勢，相關零組元件個股值得短線留意。

台股大盤指數反彈近700點後，量能顯得弱勢，8日AI股受液冷整機櫃解決方案廠AMAX-KY(6933)新掛牌大漲141.5元與導軌廠川湖(2059)漲停激勵帶動類股重回主流，川湖受惠匯兌收益第三季獲利高於市場預期，法人紛調高每股稅後淨利(EPS)，加上AI伺服器營收占比逐季增加，9日將參加外資麥格里人工智慧論壇，本土法人更以明後兩年預估EPS平均值給予23倍本益比，目標價上看980元。

理周投研部表示，今年6月美國政府宣布投入420億美元高速上網政策，當時設備大廠紛應聲上漲，殊不知受惠更大者為元件廠商，以5G智慧型手機為例，市場估今年滲透率可達58%，需增加更多頻段，相較於4G就每支手機需增加4顆功率放大器(PA)元件而聯網升級的WiFi 6/6E市場滲透率也將提升至57%，相對也需增加1顆PA元件，這也是短線盤面上網通族群中以元件股漲勢凌厲例如宏捷科(8086)。另外，印刷電路(PCB)廠精成科(6191)在各大品牌5G新機陸續推出，加上網通規格升級下訂單需求增加，也是本期推薦的個股。

文／陳春霖

※免責聲明：文中所提之個股與內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。