底部轉強、業績爆發 分析師曝觀光類股出飆客

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疫後旅遊商機大爆發，長榮航空前大手筆採購33架空巴，旅遊、飯店業復甦，鳳凰、雄獅、山富、雲品、寒舍、晶華、夏都等有亮眼成績，觀光類股基期低，底部轉強訊號出現。

隨著疫情趨緩，各國陸續開放邊境，觀光旅遊業逐漸恢復以往榮景，根據交通部觀光局統計，今年一月到九月來台旅客約436萬人次，對比2019年(疫情前)同時期的819萬人次，幾乎恢復一半，而今年一月到九月出國人數約842萬人次，同樣對比2019年同時期的1304萬人次，也將近恢復了三分之二。

華航、長榮航業績大爆發

旅客南來北往，航空業感受最深刻，受惠於客、貨運的暢旺，華航(2610)第二季營收471億元，季增10.5%、年增28%，暑假為旅遊旺季，衝高第三季營收，來到476.8億元，季增1.03%，年增26.47%，累計前三季營收達1,375.62億元，年增23%。

長榮航(2618)也不遑多讓，第二季合併營收486.9億元、季增9%、年增46％，第三季營收繳出單季歷史新高的成績單，達532.63億元，季增9.57％，年增51.29％，累計前三季營收1462.9億元，年增 48.3%。

疫情期間，航空業大幅裁員，目前人員尚未完全恢復，人力成本上揚，加上國際油價上漲，業者將成本轉嫁給消費者，調漲票價二到三成，熱門航線甚至調漲五成，華航毛利率從去年第四季的3.8%躍升到今年第二季的16.9%，長榮航毛利率也從去年第四季11.6%翻倍來到23.2%，雙雙衝高營收和獲利。

旅行社營收成長令人驚豔

旅遊業的復甦，也展現在旅行社及飯店業，對比疫情前後的營收，皆讓人驚豔。以旅行社來說，鳳凰(5706)2019年營收29億元，每股淨賺3.24元，2022營收僅2億元，每股虧損 0.43元，今年上半年營收8.6億，年增1847%，每股淨賺1.58%。累計前三季營收16.2億元，年增1828%。

鳳凰旅遊長線以歐洲地區、短線以日本及郵輪包船業務為主，整體營收已恢復疫情前的五成水準，第四季還有賞楓、賞雪、南半球紐澳地區產品線及公司行號包團等，可望衝刺營收。

雄獅(2731) 2019年營收301億元，每股淨賺3.14元，2022年營收33億元，縮水近九成，每股虧損8.19元，今年上半年營收達87.9億元，年增807%，每股淨賺3.54元，上已超越疫情前的獲利，累積前三季營收154億元，年增782%。

雄獅旅線以歐洲、日本、東南亞為大宗，因航班公司班機減少、旅客需求強勁、日幣走貶等因素，帶動營收及毛利率走高，展望第四季，將持續擴增日本，歐洲等海外人力，滿足日益增加的旅遊需求。

山富( 2743)2019年營收51.6億元，每股淨賺2.04元，2022年營收僅5億元，每股虧損1.99元，今年上半年營收18.7億元，年增1341 %，每股淨賺 4.63元，已是疫情前的二倍，累積前三季營收33.3億元，年增1243%。

山富主力放在日本線及東南亞線，目前主打寒假及春節旅遊商品，訂單能見度看到明年五月，旅遊業持續復甦，預估2024年日本市場可望成長二成，東南亞也有一到二成的增漲力道。

飯店業也有亮眼成績

另外，雲品(2748)、寒舍(2739)、晶華(2707)、夏都(2722)等飯店業也有亮眼成績。

雲品國旅佔八成，2022年斥資上億元，重新裝修日月潭溫泉酒店，拉高平均住房率61.2%，假日住房率高達七成到八成，去年營收20.7億元，年增42.7元，每股淨賺 2.2元，今年上半年營收11億元，年增25%，每股賺1.2元，累計前三季營收16.3億元，年增17%。冬季為日月潭雲品的旺季，大型尾牙、外燴提早銷售，加上歲末的跨境旅遊，都將帶動今年營收再次衝高。

寒舍2019年營收44.7億元，每股淨賺 1.01元，2022年營收34.2元，每股虧損3.69元，今年上半年營收23億元，年增72%，每股淨賺1.32元，已超越疫情前獲利，累計前三季34.4億元，年增54.4%。

寒舍集團主攻高端國旅，旗下有台北喜來登飯店、台北寒舍艾美酒店、礁溪寒沐酒店、寒居酒店、寒舍艾麗酒店等，旅展現場進行三天以來，進帳達5300 萬元，連同十月開賣線上旅展和快閃櫃銷售額，總業績已突破 1 億元，挹注今年營收。

晶華酒店2019年營收65.3億元，每股淨賺10.58元。防疫期間將美食轉為外賣，發展零售通路，2022年營收55億元，年增13.5%，每股淨賺7.09元，為飯店業之冠。受惠於商務、家庭聚餐、國際旅客的回流，今年上半年營收33.4億元，年增35%，每股淨賺5.54元，已是疫情前的一半，隨著第四季旺季來臨，獲利可望恢復疫情前水準。

文／蔡武穆

※免責聲明：文中所提之個股與內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。