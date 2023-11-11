8檔預估年化配息率突破7％ 11月ETF配息誰最強？

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台股ETF逆勢吸金成為最有人氣的交易標的，11月有16檔台股ETF陸續除息，預估受益人數上看260萬，本文深入分析預估年化配息率最高的前四名，供讀者參考。

台股近期動盪，而ETF逆勢吸金，雖然整體ETF十月平均績效(含息)單月下跌2.7%，但投資人逢低買進，對於台股ETF低檔再加碼意願持續提升。

十一月將有十六檔台股ETF進行除息，包括高人氣的國泰永續高股息(00878)、復華台灣科技優息(00929)、富邦特選高股息30(00900)、元大臺灣ESG永續(00850)等，預估受益人數將會達到260萬，本篇也整理了這十六檔ETF中，預估年化配息率最高的前四名，比較看看究竟是哪檔ETF最厲害。

從這十一月除息的十六檔ETF的當期預估配息率來看，第一名為00901的4.47%，第二名為0051的3.77%，第三名為00690的3.68%，第四名為006201的3.51%。

當期預估配息率第一名：00901

永豐台灣智能車供應鏈(00901)的追蹤指標為「特選台灣智能車供應鏈聯盟指數」，從上市櫃股票中選取智能車用電子與綠能關鍵產業，以及財團法人車輛研究測試中心篩選的電動車供應商，經流動性、獲利指標篩選後，區分智能車各關鍵產業群組，成分股專注於台灣市場的電動車供應鏈，並以台積電為首。

每年會進行兩次成分股審核，分別於六月及十二月的第七個交易日為審核基準日，審核資料分別截至五月及十一月最後一個交易日，成分股定審結果於審核基準日之後間五個交易日後生效。

00901為年配息，自成立日(2021年12月6日)起滿180日(含)以後，每年十月的最後日曆日為收益評價日，目前過去只有一次配息紀錄，為2022年11月16日除息，配息0.543元，當期配息率4.3%，2022年12月19日發放現金股利。00901的特色為專注在「電動車供應鏈」，涵蓋了車用晶片、車用控制台等，基本囊括了台灣的「半導體」公司。

不過只看當期預估配息率對於配息頻率高的ETF並不公平，多次配息會稀釋收益，因此本篇也進行預估年化配息率的計算，從這十一月除息的十六檔ETF年化配息率來看，第一名為00850的8.71%，第二名為00929的7.72%，第三名為00891的7.53%，第四名為00690的7.36%，除了00850有到近9%以外，其餘有7檔在7%多的年化配息率。

第一名：00850

00850全名為元大臺灣ESG永續，追蹤指數為「臺灣永續指數」，成分股是由上市股票中評選出致力於ESG發展，以永續經營為目標、並符合篩選條件的上市股票；一次買進臺灣股市的永續企業，用小錢投資一籃子的永續企業組合，有效分散個股投資風險。

第二名：00929

00929全名為復華台灣科技優息，追蹤指數為「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃科技優息指數」，也就是他會選擇台灣電子類股，考量「科技」、「優息」方面績效好的個股，以上市上櫃市值前二百大電子類股為母體，經流動性檢驗，考量波動度、近三年平均殖利率、近五年現金股利變異係數、長短期本益比差距、股東權益報酬等基本面指標，再依股息殖利率由高至低排序，選取排名前四十名做為成分股。

第三名：00891

00891全名為中信關鍵半導體，追蹤指數為「ICE FactSet臺灣ESG永續關鍵半導體指數」，其成分股由三十檔臺灣上市或上櫃股票組成，以半導體產業為指數篩選主軸，反映臺灣半導體上中下游產業鏈較具代表性企業之表現。選股邏輯綜合考量多面向，加入永續投資因子；所追蹤指數將晨星旗下 Sustainalytics 之 ESG 評分機制導入篩選規則，剔除 ESG 高風險公司。

第四名：00690

00690全名為兆豐臺灣藍籌30ETF基金，追蹤指數為「藍籌30指數」，綜合公司規模、營運穩定性、獲利能力及股利發放篩選成分股，於臺灣證券交易所所有上市普通股中，依公司規模、營運穩定性、獲利能力及股利發放等條件篩選，並依市值做排序，取前三十大企業。

文／李羿璇

※免責聲明：文中所提之個股與內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。