市場驚豔！這檔AI指標股連拉兩根漲停 分析師估還有14％漲幅

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台股大盤指數反彈近700點後，唯量能顯得較弱勢，AI股概念導軌廠川湖(2059)受惠匯兌收益第三季財報亮麗，連拉兩根漲停板成類股領先指標，法人紛調高每股稅後淨利(EPS)，加上AI伺服器營收占比逐季增加，股價已突破估明年EPS目標價，本土法人更以明後兩年預估EPS平均值給予23倍本益比，目標價上看980元。

法人指出，川湖公布第三季EPS10.3元，高於市場預期，雖鋼材價格上揚，但匯兌收益抵銷仍有4億元匯兌業外收入挹注，前三季EPS已達22.61元，展望第四季因櫥櫃導軌營收復甦，AI伺服器也將由比重9%大幅提高至30%，營收季增可望達15%以上，毛利率將重回60%以上水位，與市場原先估全年EPS 27.85元不符，應調高至30.62元。

川湖將於9日參加外資麥格里舉辦的AI人工智慧論壇活動，在川湖發布第三季財報時，外資也以明年EPS 35.65元、23倍本益比計其股價目標為820元，今日漲停至875元，顯然已突破外資以明年EPS本益比推估的目標價。

理周投研部表示，川湖從11月1日684元反彈，前波高點在930元，目前股價突破外資目標價，顯然是走出不同格局，本土法人認為AI產業趨勢不變，因GPU插槽模組較重，AI伺服器導軌平均價格要高出一般伺服器4至7倍，以此推估川湖明後兩年EPS平均值為42.6元，本益比23倍計，目標價上看980元，因此若短線突破月季線壓力，漲升空間值得期待，若以8日漲停價875元計，與上看目標價980元尚有隱藏漲幅14%。

文／陳春霖

※免責聲明：文中所提之個股與內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。