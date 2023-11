加密貨幣是賭博！巴菲特傳奇合夥人蒙格談致富秘訣

股神巴菲特(Warren Buffet)和他的波克夏公司(Berkshire Hathaway)以優異的投資績效聞名於世,但股神背後其實有位合作逾50年的副手,那便是波克夏副董事長查理蒙格(Charlie Munger)。 巴菲特曾盛讚蒙格大大改變他的投資思維,甚至打趣比喻,蒙格讓他的投資思維從猩猩進化成人類,如果不是蒙格,他會比現在窮得多,波克夏可能便沒有今日耀眼的成績。

今年已經高齡99歲的蒙格,在明年1月1日及將迎來其100歲大壽,以往只在波克夏股東會以及旗下媒體公司Daily Journal股東會出現發聲的蒙格,近期出乎意料地在10月30日時錄製了他人生第一次的播客節目秀,在知名的商業播客節目Acquired中,蒙格分享他對於商業與投資的見解,讓全球投資人得以學習這位投資傳奇的寶貴智慧。

遇到好機會的時候,要大膽下重注

當主持人詢問蒙格,回顧這一生的投資當中,會給投資人提出什麼樣的建議,蒙格表示,當持有某支股票5年後,投資人會慢慢融入其中,對企業的商業模式會有更深了解,當意識到企業有優勢時,蒙格認為要把握投資機會下重注。

這也和過去巴菲特傾向集中投資的選股原則相符,波克夏過去曾在股市大跌時,抓準時機低價購買可口可樂以及華盛頓郵報的股份,但蒙格也認為投資人需要透過大量的閱讀和思考,才能捕捉到更多投資機會。

蒙格對創投(Venture Capital)及加密貨幣的看法

對於近20年來,日益盛行的創投產業,蒙格認為創投產業整體表現做得很差,他認為少部分的投資項目可能會成功,但大部分的創投可能都是在賭博。

蒙格過去曾大力批評近年興起的加密貨幣產業,表示加密貨幣充斥著投機者,公開呼籲美國政府盡快禁止加密貨幣。

依然看好比亞迪,蒙格盛讚王傳福的經營能力

對於近期財報亮眼的中國電動車製造商比亞迪,蒙格給出了高度評價,他認為比亞迪創辦人王傳福是天生的工程師,擅長執行和解決問題。

但蒙格也表示要在汽車產業獲得高額利潤非常困難,沒人知道誰會是最終的贏家,電動車的出現徹底改變整個汽車產業,但也需要大量的額外資本投入,競爭將會愈來愈激烈。

大品牌的定價能力可以創造投資護城河

蒙格曾和巴菲特表示,以合理價買入一間好公司,勝過以便宜價格買入品質一般的公司,在播客節目中也再次強調這個觀念,蒙格以奢侈品集團LVMH以及愛馬仕為例,認為這些好公司花了一世紀打造出現今的品牌忠誠度,才能讓品牌價值歷久不衰,且持續擴大優勢。

蒙格也以波克夏為例,提到過去雖然付出2,000萬美元的高價收購喜詩糖果(See's Candy),但他和巴菲特很快便發現好品牌擁有強大定價能力,可以每年將價格提高10%,消費者還是會持續購買。

在過去40年,喜詩糖果每年產生充沛的自由現金流,讓巴菲特可以部署資金在其他更誘人的投資機會,對於波克夏的成長可說是功不可沒,也讓巴菲特的投資思維從早期注重撿便宜的煙屁股(Cigar Butt)投資法,轉變到注重企業品質的質化分析。

蒙格對中國未來經濟表現持樂觀態度

過去幾年,蒙格投入許多資金在中國市場,當被問及中國的前景,蒙格認為中國經濟未來20年的前景將比其他任何國家經濟體都要好,中國頂尖企業會更強大、更優秀,且估值相對便宜得多,蒙格表示願意在投資組合中納入一些中國投資資產。

主持人加碼提問是否投資台積電,蒙格表示喜歡像蘋果這樣真正擁有品牌的公司,迴避了台積電的問題。

蒙格給年輕人的建議

當蒙格被問到給年輕人的建議,他認為世界目前充斥詐騙和瘋狂,年輕人將會愈來愈困難,他認為成功並不容易,要學會如何與人合作,並建立良好的名聲,也認為必須要耐心等待機會,當機會來臨時要意識到並抓住它。

蒙格認為人生美妙之處在於,只需要變得富有一次就好,不需爬四次這座困難的高山,只需要做好一次即可。

這也和巴菲特的棒球投資理論相符,巴菲特曾比喻,投資就像是揮棒,不需要揮擊投手扔來的每顆球,投資沒有三振出局,只有揮棒落空才會賠錢,鼓勵投資人要耐心等待投資機會。

而將滿100歲的蒙格,也鼓勵聽眾要好好和家人和睦相處,幫助家人度過難關,未來家人也會反過來幫助你,形成正向循環,對於婚姻建議,蒙格過去曾開玩笑表示,想找到好伴侶,最好的方法是自己是好的那一半(The best way to get a good spouse is to deserve a good spouse.)

文/朱偉銓