「砲聲一響，黃金萬兩」 金價震盪期該布局嗎？feat.渣打銀行財富管理投資策略部主管劉家豪

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戰火突然升高的以阿衝突，刺激了避險本質的黃金價格爆衝，外銀估測未來12個月的漲幅提前在1個月內達陣，10月下旬金價最高來到2006美元／盎司。一跨進11月，美國聯準會（Fed）最新的不升息決議，讓全球股市再度歡聲雷動，但金價卻未站穩2000美元／盎司。面對如此波動、又是避險必要配置的黃金，該如何觀察與布局呢？

11月1日美國聯準會（Fed）的不升息最新決議，全球股市再度歡聲雷動，把10月間受到以阿衝突而重挫約1,000點的美國道瓊指數，以連漲7天的衝刺態度，再拉回上千點。10月初還停留在1821美元／盎司的黃金價格，急速上漲到10月27日觸及2006美元，不到1個月的時間就達到原來專家預估未來12個月的目標價位！

本集節目來賓渣打銀行財富管理投資策略部主管劉家豪Allen，在訪談中首先指出，黃金價格在10月的上漲，以阿衝突是一個較明顯、普遍認為的刺激因素，俗話說「砲聲一響，黃金萬兩」，黃金充份發揮穩定投資組合的最大功能，更突顯它的避險功能。

2021年出版的《亂世黃金》，作者是香港貴金屬市場有名的「金甲蟲」部落客林祖和平步青，書的重點是用周期循環理論分析，認為資金會追逐大宗商品裡的黃金和白銀。因此，金融分析師在研究總體經濟時，不僅是研判總體經濟形勢、財政政策、貨幣政策走向，或是了解政策背景，還會了解大類資產配置，如黃金、原油等，因為經濟周期波動也會對應著大類資產的輪動，例如大宗商品等資產的定價，黃金看來就有這樣的觀察價值。

Allen進一步觀察近年來的國際金價走勢，發現特別的現象：在去年高通膨期間，黃金價格居然沉底，有別於傳統教科書上「買進黃金，抵抗通膨」的說法。這也證明了全球市場變化莫測，唯有持續觀察，搜集適切新資訊、請教財經專家，固定收聽本節目《市場觀測站》，才能與時俱進、掌握財富。

黃金是傳統的避險金融商品，近兩年因全球主要央行大幅升息，「零息」的黃金一度不受重視，Allen認為，疫後迄今的全球金融市場變得有些分歧，就貨幣而論的避險金融商品，過往以亞洲的日圓、歐洲的瑞郎為主，現階段則是高利息的貨幣就能被當成避險貨幣，像美元；而日圓受到日本央行（BOJ）行長植田和男的鴿派言論影響，美元兌日圓持續走升，渣打財富管理團隊評估，或在151水平附近有技術及期權到期的阻力。日圓兌美元今年來貶值達15％，淪為亞洲最弱貨幣，避險功能近乎喪失。

今年10月這一波的金價爆衝，同時出現美元指數到106.67（10/13）再也漲不上去，且反向下跌到105.55（10/23）。Allen認為，此項變動則回到市場熟知的金價和美元為逆相關，兩者價格走勢經常呈現反向。在國際市場上，黃金長期主要買家的全球央行，以黃金作為現金儲備之工具，今年前三季就猛囤黃金，購金需求與去年同期相比增長14％，達到創紀錄的800噸，中國大陸央行甚至連買11個月，成最大黃金購買國，今年前九個月累計增儲181噸，也創下歷史新高。

Allen因此提醒，配置具有避險功能的金融商品，是因為市場突發事件，像以阿衝突，短暫地讓資金進入安全保障的範圍。避險，就是適當的風險管理。因此，也不要以為金價就該一直走升。小資族可以選配黃金ETF、或如大陸年輕人樂於握有金豆，作為小額配置。一旦雨過天晴，市場回穩，投資人就該再度準備揚帆，在明確的專家指引下，穩定地向財管管理前進。