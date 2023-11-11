00929月月配 0056、00878該配哪一支？股海老牛揭關鍵

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不少退休族、上班族想打造自滾金流的月月配息ETF，但面對市面上眾多商品又不知該如何挑起？投資達人股海老牛在Podcast《毛利小姐變有錢》中，提醒投資前留意ETF成份股與手中投資的互補性、費用率選低不選高、每半年至一年定期檢視，同時學習「簡單算出高股息ETF便宜價」。

隨高股息ETF熱潮湧現，許多投信公司積極發行相關商品，藉此吸引投資人買進，然而每檔高股息ETF都有其獨特性，股海老牛建議投資人，從中找到符合自己投資策略的商品，並依照自身投資屬性進行規劃。

１.ETF篩選規則

檢視ETF篩選規則，如：個股殖利率表現、企業永續經營評分、產業類股比重等，從中判斷該檔ETF成分股偏重產業，像是復華台灣科技優息（00929）以科技股為主，元大高股息（0056）電子股比重高、國泰永續高股息（00878）傳產、金融比重高。了解ETF投資的產業，有助打造自己資產配置的互補性。

２.成份股、配息頻率

ETF配息來源有三：1.資本利得、2.股利、3.平準金，股海老牛會觀察ETF成分股配息表現，了解其配息狀況是否穩定。每檔ETF配息時間不盡相同，投資人可從中打造月月領息投資組合。

３.費用率

手續費也是不少投資人會關注的投資重點之一，以元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）、富邦特選高股息（00900）為例，2023年前八月三檔費用率分別為0.33%、0.27%、0.95%，隨投資時間拉長，需思考是否會墊高成本。

４.平準金機制

股海老牛表示，近期許多ETF為避免規模短期暴增而導致配息被稀釋，都加入了收益平準金機制，他認為這項機制對投資人有保護作用。

如何自造一桶月月配息組合？

股海老牛分析，高股息ETF之所以吸引人，因商品本身配息特性，即便股價下跌，對投資人而言，股息具有安慰效果，久而久之拉長持有時間。

面對玲瑯滿目的ETF，投資人若是想打造月月領息投資組合，股海老牛在節目中談到，時下幾種不同排列組合：

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※免責聲明：文中所提之個股與內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。