王文良｜年底高股息ETF大換血 明年恐將群龍無首！

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統計到11/8為止，台股ETF規模已達1.3兆元。ETF資產成長來自兩方面:整體成分股上漲；投資人持續申購。今年8、9、10月大盤月K連三黑，成交金額遞減，10月台股交易戶數低於9月人氣退潮，ETF熱度不減，10月定期定額投資金額95.71億元，反較9月成長4.9%，只要成長幅度不變，年底前台股基金每月定期定額扣款將突破百億。ETF活水源源不絕。

台股本波反彈走勢並非雨露均霑，股票漲跌兩樣情，大漲與大跌股票並存，大量資金湧入ETF，高股息ETF重複持股相互扶持，績效突出，到今年11/8漲幅前五分別是00915凱基優選高股息30(43%)、00918大華優利高填息30(37%)、0056元大高股息(36%)、00713元大台灣高息低波(31%)、00919群益台灣精選高息(28%)。領先群ETF前五大成分股如下:

00915：廣達、聯強、瑞儀、健鼎、文曄。

00918：廣達、聯電、長榮、緯創、聯詠。

0056：廣達、緯創、英業達、光寶科、聯發科。

00713：仁寶、統一、台灣大、遠傳、彰銀。

00919：聯電、廣達、長榮、陽明、南電。

績效頂尖ETF其中四檔五大持股皆有廣達，就連00713亦持有廣達只是排序較後。廣達今年4月搭上AI狂潮股價從80元附近起漲，投信持續買超庫存提升，飆漲至282元，高股息ETF功不可沒。

今年1~9月，除了4月成長16.65%，其餘月份廣達營收皆較去年衰退，衰退幅度介於3.68%~32.88%不等，去年廣達EPS7.51元，配息6元，依同樣水準，今年6月廣達殖利率尚有5%以上，畢竟當時AI才剛開始加熱，廣達續留高股息ETF成分股十分合理。股價漲3倍，股息可不會多3倍，若以11/8收牌價215元為基準，依去年配息數字計算，殖利率降到2.79%。

儘管市場對於明年AI伺服器出貨放量有共識，績效前五台股ETF全以「高股息」為號召，12月將全面進行成分股調整，廣達成就台股高股息ETF史無前例豐功偉業，如今卻處在非常尷尬地位:殖利率隨著股價大漲快速下降。

被動型基金重押廣達，主動型基金助攻，齊心齊力共襄盛舉。然而就在10/12投信對廣達庫存產生重大轉折，10/12~11/9，21個交易日有18天賣超廣達，合計賣超29,834張。AI股利多不漲主動型基金提早下車，悄悄替12月ETF換股潮拉開序幕。

高股息ETF共同持有廣達，不知不覺陷入囚徒困境，要承受明年低殖利率追求高成長?還是汰除廣達換來其它高殖利率股？選擇前者有違「高股息」精神。若年底ETF成分股集體大換血廣達為首選，形成賣壓，長期價值投資買點反因此浮現。至於明年高股息ETF會不會面臨群龍無首窘境，是否有新明星誕生?投資人姑且拭目以待。