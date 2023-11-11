台積電10月營收暴增 15檔供應鏈扮萬七先鋒

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15檔台積電供應鏈領軍衝萬七

意外驚喜！台積電10日盤後公布10月營收爆衝至2,432億元，繳出創新高的成績單，比台股晚15分鐘收盤的台積電個股期、台指期尾盤暴漲，正價差擴大53.33點，台積電ADR10日開盤強漲逾4％。分析師認為，受此消息激勵，台積電供應鏈包括世芯-KY、創意、聯發科等15檔個股，將扮演台股下周多方上攻萬七的領頭羊。

受到美國聯準會（Fed）主席鮑爾談話偏鷹的影響，美股四大指數齊跌，也拖累10日主要亞股的表現，台股在內外資加重調節力道下，終場下跌62點收16,682點，終止連七紅並跌破5日線，成交量縮減至近三日最低2,355億元。

然台積電在盤後發布的10月合併營收對第四季達成率39％，超乎預期，台積電個股期急拉5元達562元，台指期急拉23點，與台股正價差擴大53.33點，法人預期，下周一（13日）台股開盤有望朝向16,800點及萬七邁進。

第一金投顧董事長陳奕光指出，台股下周由台積電等相關供應鏈扮演多頭領頭羊，尤其台積電第四季營收及獲利將優於預期，估計第四季每股稅後純益（EPS）超過8元，全年突破31.5元，以此推估，2024年EPS將超越2022年的39.2元，來到40元，將對台股帶來激勵效果。

法人同時推薦台積電供應鏈上游的IC設計世芯-KY、創意、聯發科、M31，以及下游的中砂、勝一、漢唐、帆宣、京鼎、弘塑、家登、旺矽、精測、信紘科等個股，將同步受惠台積電好業績。

例如與AI伺服器高度相關的世芯-KY，M31也在法說會上透露，先進製程IP矽智財需求強勁，IP授權金成長動能強勁；中砂擠下美商競爭對手，成為台積電3奈米鑽石碟的主要供應商，未來台積電2奈米製程貢獻，將持續帶動獲利走揚。

此外，台積電先進製程不斷擴充產能，相關設備廠營運看俏。弘塑10月營收3.1億元，是4月來新高，月增7.23％，台積電衝刺先進封裝，法人估弘塑第四季營運開始走高。

永豐投顧總經理李學詩認為，GPU大廠輝達預計在美東時間11月21日發布財報及展望，有了台積電10月創新高營收當靠山，台股圍繞在AI繁榮前景題材中，投資的樂觀情緒再起。（相關新聞見A3）