上市櫃10月營收 今年新高

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

上市櫃公司10月營收概況

受惠蘋果新機拉貨放量，以及AI需求動能回升，「護國神山」台積電10月營收一舉登頂，帶動上市櫃合計營收衝上3.72兆元，改寫今年新高、同期次高紀錄。展望後市，法人看好在年底消費旺季與產品組合優化雙動能加持下，第四季營收、獲利皆有望更上層樓。

據CMoney統計，上市櫃營收連六月突破3兆元大關，10月達3.72兆元，月增2.48％，再創今年以來新高，雖較去年同期減少1.32％，但仍刷新歷年同期次高及單月第七高紀錄，為第四季年底旺季效應開出好彩頭。

以個股表現來看，10月營收前五大公司為鴻海、台積電、和碩、廣達、仁寶，合計營收達1.3兆元，占整體營收比重約35％。其中，台積電月增34.79％、年增15.66％表現最亮眼，和碩也繳出年月雙增的佳績，月增7.06％、年增7.9％；鴻海、廣達、仁寶營收則較去年同期衰退。

統一投顧董事長黎方國認為，台積電扮演電子景氣重要指標，且公司法說對於第四季展望看法正向，從10月營收來看已展現半導體產業龍頭實力，今年第四季有機會是台積往年同期最佳表現，而上游拉貨動能往下游擴散，電子零組件業績也將持續回暖，營收規模擴增預期下，可望挹注獲利同步向上，看旺年底行情。

觀察10月營收創新高家數雖僅30家，低於9月43家及去年同期的78家，但值得留意的是，除了台積電大啖蘋果新機、人工智慧「雙A」商機，推升營收登頂外，包括技嘉、奇鋐、台光電等AI供應鏈業績同步創高，相關出貨動能暢旺，產業成長趨勢正向。

第一金投顧董事長陳奕光指出，AI產業中長線成長動能樂觀，預料明年業績將持續增溫，包括上游IC設計至下游零組件廠，都有機會持續受惠，且台積電也釋出明年營運健康成長預期，主要動能為AI、HPC及消費電子回溫。整體來看，相關供應鏈隨著高階製程應用增加、產品規格提升，有助毛利持穩向上，獲利成長可期，將是未來市場投資主流。

另外，上市櫃10月營收月增前三大族群為半導體、其他電子及生技醫療，分別成長18.69％、10.17％、9.25％；年增前三大族群為觀光、金融與其他，較去年同期增幅各達41.74％、39.98％、20.86％。（相關新聞見A3）