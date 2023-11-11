張忠謀將出席APEC峰會 向國際社會傳遞4訊息

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被視為突破中美僵局關鍵的「2023年亞太經濟合作經濟領袖會議（APEC Economic Leaders' Meeting, AELM）」，15~17日將於美國舊金山舉行。擔任我國領袖代表的台積電創辦人張忠謀在10日行前記者會上強調，半導體產業會繼續在台灣及美國、日本、德國等國家，增加產量投資，打造更具韌性的供應鏈。

總統蔡英文接見代表團時表示，亞太區域面臨地緣政治不確定性、全球供應鏈重組的變局，聚焦在相互連結、創新及包容等三大議題，希望為亞太區域實踐永續發展願景，台灣有能力也願意為世界做出更多貢獻，她並交付張忠謀向APEC會員，傳達打造更具韌性的供應鏈等四項訊息。

除張忠謀參與的APEC經濟領袖峰會，同時舉行的ABAC企業領袖峰會，則由宏碁董事長陳俊聖、台哥大總經理林之晨，及廣達電腦技術長張嘉淵擔任代表。部長級會議則由行政院政委鄧振中、國發會主委龔明鑫等首長出席。

張忠謀說，他欣然接受這項任務，韌性供應鏈方面，台灣相當努力，例如半導體將繼續在台灣及其他國家，包含美國、日本、德國增加投資產量，打造更具彈性、更具韌性供應鏈；數位轉型也有具體目標，會告訴APEC其他領袖在縮小數位落差上的做法，若有需要，台灣會跟他們合作。

張忠謀此行主要要向國際社會傳達四項訊息，分別是：

一，致力促進區域和平及繁榮發展。面對各項挑戰，必須攜手努力降低區域內衝突，創造和平穩健的環境。台灣是國際社會可靠、安全且值得信賴合作夥伴。

二，將和各國合作，打造更具彈性及韌性供應鏈。台灣擁有高端製造知識及人才有助全球供應鏈穩定，透過合作發揮各自優勢，打造出更多樣、更具彈性與韌性的供應鏈。

三，將努力推動綠色轉型，並保障中小企業、勞工及婦女權益，也會以更具前瞻性、更有效率政策作為，促進國內和亞太區域均衡發展。

四，呼籲經濟體在以數位轉型帶動經濟發展同時，應致力縮小數位落差，願提供資源為縮小數位落差做出貢獻。