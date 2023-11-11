正確認識台灣當前的通膨處境

許久未見的三字頭通膨率，10月再度出現，不少人憂心通膨又將捲土重來，而主計總處卻認為通膨壓力非僅未升高，反而有減輕的趨勢。兩造的認知南轅北轍，讓人看得眼花撩亂，無所適從，有必要分析一下。

依據主計總處的資料，我國10月通膨率3.05％，為九個月以來首度超過3％，乍看之下確實會讓人憂心，然而細看其內涵會發現，讓通膨率升高的原因不在外食費、娛樂費、也不是油料費，而是蔬菜、水果。蔬果之所以較去年同月漲逾1成，則是因為蘇拉、海葵、小犬等颱風擾局所致，換言之，蔬果大漲是造成此次通膨率升高的原因。

消費者物價指數（CPI）係綜合食、衣、住、行等數百項消費品價格而成，CPI的年增率即通膨率，從過去的經驗可以發現，通膨率躥高有時是來自油價的調升，有時是因為外食費的上漲，有時是蔬果欠收，有時是匯率貶值，每回通膨率起落的原因都不太一樣。而消費品也各有特性，有些不漲則已，一漲就回不去，而有些是時漲時跌，漲了還是跌得回來，以這次推升通膨率的蔬果而言，就屬於後者，風調雨順時，一百元可以買六個柚子，但颱風過後，一百元只能買半顆高麗菜。

雖然，消費者物價查價項目包括食、衣、住、行等所有消費品，但考量消費品的特性，各國都編有核心物價指數（core CPI），排除易波動的項目，以觀察中、長期物價走勢。以台灣而言，核心物價就排除了能源、蔬果，10月的年增率為2.49％，創19個月以來的次低，這證實了通膨率逾3％確實如主計總處所言，只是短期波動，不必過度緊張。

話雖如此，這並不代表通膨不會捲土重來，因為近日中東情勢日益緊張，以色列與巴勒斯坦衝突一個月以來，已逾萬人死亡，兩造仇恨加劇，未來情勢不明，尤其中東為產油重鎮，地位非比尋常，一旦發生戰爭鮮有不波及油價而引發通膨者，例如1973年以色列與阿拉伯國家的戰爭，在阿拉伯產油國以減產、禁運抵制美國之下，國際油價飆漲三倍，全球陷入前所未見的通膨深淵。

1973～1974年的中東危機引發了二戰以來最嚴重的通膨，1974年台灣通膨率47％、美國11％、日本23％、韓國24％、英國16％、法國14％、義大利19％，次年日、韓、英、法、義依舊是兩位數通膨，物價騰飛，舉世哀鴻遍野，美歐經濟衰退，一場中東戰爭最後釀成了難解的停滯性通膨（stagflation），一切皆始料未及。

在這場石油危機裡，台灣由於能源全數仰賴進口，衝擊更大，隨著通膨率飆高，貨幣購買力大減，一元鎳幣、五毛銅板的成色已遠超面值，人人爭相收藏，於是平日隨處可見的硬幣自人間蒸發，在恐慌推波助瀾下，這一年通膨率直逼50％，未歷經這場危機很難想像通膨率50％是什麼狀況。為讓商業活動順利進行，政府只好發行一元、五毛的紙幣以應急，通膨危害之烈，於此可知。

近日以巴衝突對通膨的影響有多大？主計總處在發布10月物價時表示，影響有限，因為國際油價在10月以巴衝突之後只有小幅波動，10月石油輸出國組織（OPEC）油價91.7美元反而低於9月94.6美元。我們認為，主計總處的看法過於樂觀，以巴戰爭迄今衝突不斷擴大，傷亡急劇升高，短短一個月的油價走勢實不足以做為判斷的依據。1970～1980年的兩次石油危機皆源於戰爭，最後皆導致數年衰退，而這也是起初所沒料到的。

戰爭有許多事情是想不到的，有時恐怕連發動戰爭者也沒料到，俄國大文豪托爾斯泰在《戰爭與和平》第三卷論及拿破崙80萬大軍竟敗在一支經驗不足的俄軍手上，在4頁裡就用了11次「沒想到」來描述，這次以巴戰爭會如何發展？也許現在才開始而已，還有許多「沒想到」的事會接踵而至，面對這些風險，執政當局自應未雨綢繆，而不應過度樂觀，否則屆時臨渴掘井，恐為時已晚。

總的來說，我們認為10月通膨率超過3％是颱風造成的，不必自己嚇自己，以為通膨又升溫了，主計總處的說法應屬正確。但是，此刻正在發生的以色列與哈瑪斯戰爭，在政治上會產生多大的聯動效應？對這一波景氣復甦會帶來多大的干擾？原已偃旗息鼓的通膨是否捲土重來？則難以預料，必須以臨深履薄的心情審慎因應，永遠要記住托爾斯泰的話，在戰爭這件事上有太多事情的發展是我們所「料想不到」的。