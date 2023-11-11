金控獲利爭霸 Q4國泰奪首勝

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金控2023年10月自結獲利

金融市場波動加劇，三大金控獲利爭霸戰亦越演越烈，國泰金控10月以單月稅後獲利58.2億元，拿下第四季首月獲利王，累計前十月稅後淨利亦一口氣突破600億元，達652.2億元，排名金控第二，每股稅後獲利（EPS）為4.18元，亦是第二。

富邦金控10月因人壽子公司匯兌成本較高，金控單月稅後賺40.5億元，排名第三，但累計稅後獲利亦在10月破700億大關，達718.3億元、EPS為5.25元，都是金控第一名。

中信金10月單月稅後獲利50.6億元，單月排名第二，10月累計稅後獲利亦突破500億元，以535.93億元、EPS為2.69元，都排金控第三，三大金控獲利競賽，7月單月冠軍是國泰金，8月是中信金，9月是富邦金，10月再由國泰金奪冠。

三大金控帶頭衝，14家金控今年獲利已篤定「坐三望二」，累計前10月稅後淨利已達3,646.81億元，獲利年增率從前三季的5.31％，擴大到10.59％，11月若無意外，應可超越金控史上獲利次高，即2020年稅後賺3,776億元。

法人預估，今年14家金控獲利雖難突破2021年獲利歷史高點的5,806億元，但全年仍有望突破4,000億元大關，創次高紀錄。

10月因台股回檔、債券跌價，新台幣雖貶值但幅度不大，因此14家金控下13家券商子公司稅後僅賺9.07億元，是今年貢獻最少的一個月；九家壽險子公司10月亦僅獲利53.03億元，亦是近五個月來新低；13家子銀行10月貢獻193.29億元，維持既有水準。

新光金10月因新光人壽成本較重再出現單月虧損17.47億元，前十月累積虧損擴大為24.31億元。新光人壽前十月累計稅後虧損亦已擴大到99.68億元，新光金表示，壽險獲利壓力仍相對大，但比起上半年的虧損幅度，下半年已有縮小，避險成本下半年也比上半年好，剩下兩個月，仍會往縮小虧損幅度的目標邁進。