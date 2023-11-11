避險難 六大壽險10月沒賺頭

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壽險避險「大不易」。儘管新台幣兌美元10月續貶1.5角，但六大壽險10月仍是有近40億元的匯兌成本，加上股、債市10月多下跌，南山人壽又趁獲利已高，調整投資布局、汰弱留強實現虧損，六家公司10月僅賺39.25億元，創近五個月新低。

國泰、富邦、南山、新光、中國及台灣人壽，10月以國壽稅後獲利30.2億元最高，其次是台壽的16.16億元，富壽以14.7億元排單月第三，中壽亦賺11.07億元，南山壽10月稅後虧12.29億元、新壽則虧20.59億元，估計六家公司前10月稅後賺1,334.81億元，同比衰退36.6％。

六壽險10月底淨值下股債及基金多數是評價損失，可實現資本利得不多，新台幣匯率與避險成本是各家損益的關鍵，各公司目前都評估新台幣到年底易升難貶，獲利難度提高。

再加上前10月富壽已賺446億元、南山賺近370億元、國壽賺近334億元，中壽、台壽亦賺逾百億元，各家目前首要任務就是最後兩個月謹防「獲利大回吐」，同時準備明年的獲利來源。今年剩最後兩個月，就看六家公司全年獲利是否能超越去年的1,424億元。

國壽10月稅後純益30.2億元，拿下第四季首勝，主因有新台幣續貶，貶幅雖相較9月縮小，但由於10月新台幣相對Proxy一籃子避險主要雜幣如韓元、星幣等弱勢，整體避險成本較9月下降。另外就是國壽10月趁機實現股票資本利得。

壽險業者表示，美國維持高利率下，台美利差仍大，傳統避險（CS、NDF）成本相對偏高，10月新台幣一度逼近32.5元重要心理關卡，但壽險公司也不敢不避險，避險成本也抵銷掉匯兌利益。即便新台幣貶幅縮小，但若完全不避險，六家公司10月可有匯兌利益逾500億元，但在避險後加上相關成本，最後是匯兌成本近40億元，即對獲利並無貢獻。