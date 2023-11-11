永續先行者 五金控綠投逾5,800億

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

永續先行者聯盟首張成績單

第一屆永續金融先行者聯盟五大成績首度揭曉。首屆聯盟輪值主席、中信金控總經理陳佳文10日表示，去年五大金控綠色採購金額近新台幣15億元，較2021年成長67％；透過投融資投入前瞻戰略經濟及2050淨零排碳關鍵戰略產業總金額更逾5,800億元，較2021年成長24％。

金管會在2022年9月5日成立永續金融先行者聯盟，首屆共五家金控，即中信金、國泰金、第一金、元大金及玉山金。在綠色採購、投融資與議合、資訊揭露、協助與推廣、國際接軌等五大議題上都有承諾目標。

綠色採購部分，陳佳文指出，五家先行者去年全部獲選為綠色採購績優單位；資訊揭露，皆已取得第三方確信或保證。投融資與議合，至去年底五大先行者平均議合完成率達60％，議合企業訂定2050減碳目標平均比71％。

與國際接軌上則是五家都入選DJSI世界指數及新興市場指數。陳佳文表示，至今年9月底，五家永續貸款餘額已達2,890億元，比去年同期成長24％。綠能發電難度高、融資比例大，沒有銀行支持難發展，中信銀在離岸風電投入最積極，太陽能發電、垃圾回收也都有。

國泰金總經理李長庚指出，其永續投融資至去年底已達5,000多億元，風電廠就投資200億元，希望透過金融業投融資綠色行動方案，產生足夠的綠電，且國泰金不只在台灣做，海外也有相關綠能投融資。

第一金總經理陳芬蘭指出，金控2009年就開始做ESG工作，綠色金融授信已近2,000億元，永續連結貸款逾1千億元，第一金投信近期也發行一檔永續影響力基金，是獲歐盟認證的綠色基金，創投也募集三檔基金建設屋頂太陽能，在都更、危老重建也朝綠建築方向推動。

元大金總經理翁健指出，元大證券發可持續發展債券，元大銀行亦承作華碩永續連結貸款，元大投信發行永續ETF，各項占比都不低。

玉山銀總經理林隆政指出，綠色投融資總金額逾千億元，自身與客戶都發行綠色債券，海外也投入太陽能、風電、地熱、廢棄物等。