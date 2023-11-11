玉山金接帥印 新成員12/14揭曉

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首屆永續金融先行者聯盟成立屆滿一年，10日進行主席交接，由中信金控交棒給玉山金控。金管會綜規處長胡則華透露，明年將有一家新成員加入。據了解，12月14日第二屆聯盟主席玉山金控將召開記者會揭曉新成員。

胡則華指出，當初邀請中信金、國泰金、玉山金、元大金及第一金加入聯盟，主要是認為這五家金控子公司、即銀行、證券、保險都有許多企業客戶，希望能透過其影響力帶動企業。她以「木桶理論」比喻，即組成木桶的板子有長短，先行者是長板子、做得好，但若想木桶滴水不漏，就要把短板子也變長，希望先行者可帶領其他業者成長。

第一屆先行者聯盟輪值主席、中信金控總經理陳佳文表示，先行者聯盟每季召開會議凝聚共識，並透過金融業淨零推動工作平臺的工作群會議持續推動，才能達到先前的承諾目標。

陳佳文表示，先行者聯盟成員也加入由金管會及台灣金融服務業聯合總會成立的工作平臺，分別擔任政策與指引工作群、資金與統計工作群、資料與風控工作群、培力與證照工作群、國內外推廣工作群等五大群召集人。

中信金負責資料與風控工作群，協助聯徵中心建置「企業ESG資料平臺」，協助彙整及辨識淹水、乾旱、颱風等氣候風險資料需求，後續將由聯徵中心建置金融業實體風險資料平臺，協助金融同業更有效掌握氣候風險。