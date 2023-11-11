AI、車電加持 廣達前三季EPS 賺贏去年全年

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

廣達10日舉行法說會，第三季受惠於高單價的AI伺服器產品出貨挹注及車用電子業務增溫，季營收雖年減25％、收斂至2,865億元，但稅後純益卻以128億元刷新單季新高，亦推升其前三季累計稅後純益年增逾47％、達293.98億元創高，每股稅後純益（EPS）7.63元不僅賺贏去年全年，亦超越含括2020年度之前20年的獲利表現。

展望後市，先前對AI伺服器出貨樂觀的廣達，因市場上搶購輝達AI晶片的競爭者遽增，對於第四季轉為保守、估出貨動能將因晶片短缺而受限，且得等到明年第二季之後才可望逐步緩解。

至於車用電子部分，廣達則持續樂看明年會有比今年更為強勁的成長力道，但隨著AI伺服器營收規模擴大，恐將稀釋車用電子業務的比重，而與原預估明年要達雙位數占比的目標出現落差。

廣達副董事長暨總經理梁次震在法說會上重申對於生成式AI帶動的AI發展前景看法正向，盼為廣達帶來更多機會。雖然突然爆發式發展的ChatGPT改變了產業情況，也為廣達今年在AI領域帶來很大的挑戰，不過他期許明年整體經濟情勢好轉，將為廣達在AI領域及相關產品，帶來強勁的成長動能。

針對法人關注的AI伺服器產品，廣達仍樂觀預期「今年伺服器雙位數年增的目標」有信心達陣，明年成長力道也會優於其他產品線，並持續有兩位數的快速增長。