權王業績驚豔 外資唱旺股價

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台積電10月營收出爐，以2,432億元刷新單月歷史新高，且對照營收財測估計值，第四季營收達成率已逼近四成，外資分析師說，拜AI需求強勁所賜，加上智慧型手機、PC兩大終端應用止穩跡象浮現，台積電營收大大驚豔市場，預料股價下周一（13日）正向反應機率高。

台積電10日以平盤557元收市，成交量僅比前一日略增456張至1.4萬張，盤中零股交易僅小增1.5萬股至35.9萬股，但台積電在公告營收之後，盤後零股以較前一日多出近五倍的10.4萬股、559元價格追買，鉅額交易價格則在555.95～557元成交。

回顧台積電前次法說會時提出財測，預估第四季營收將為188～196億美元，以中間值估約季增11％，當時便已超越外資研究機構預期。以新台幣匯價32元計算，營收估落在6,016～6,262億元區間，因此台積電10月營收締造2,432億元新猷、占全季財測比例將近四成，確實令市場感到振奮。各大研究機構對台積電後市看好度極高，且不限於第四季營運，對2024年觀點更為正面。

花旗環球證券半導體產業分析師陳佳儀，看好台積電搭上AI人工智慧與HPC高速運算兩大科技浪潮，營運成長將會持續凌駕整體半導體產業，且受惠3奈米與5奈米製程的高度需求，有助其安然度過總體經濟不確定變數，預期HPC業務扮演要角，是台積電能夠達成營收15％～20％年複合成長率的驅動引擎。