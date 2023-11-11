升息近尾聲 投資債市的迷思與建議

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美國聯準會（Fed）11月利率按兵不動的舉動，再度挑起市場關注殖利率走勢、債市布局時點的話題。首先，就政策面，Fed雖兩度利率按兵不動，但仍對未來政策保有彈性；根據主席鮑爾會後談話，這輪升息效果尚未全顯現，即便12月不繼續升息，政策仍有調整可能，並提及會留意長端利率的上升；若經濟數據支持進一步升息，可能再次採取行動，保有未來政策彈性。

與此同時，鮑爾也釋出，Fed現階段沒有考慮或討論降息，考量在升息方面取得進展，未來將謹慎評估各項數據和風險做出決策，現在重點在於需保持利率在限制性水準多長時間。

換言之，Fed短期內降息的空間並不大，因為通膨率還沒有朝向目標水準穩步回落，此時很難想像，通膨壓力在勞動市場沒有顯著變差的情況下，獲得舒緩。加上過去幾個月，不論是Fed多次釋出的訊息、地緣政治情勢變化、油價走勢，以及公債市場供需問題的不確定性，都讓Fed日後政策走向更為複雜。

歐洲央行（ECB）升息的空間也比較小，因為歐洲經濟狀況相對疲弱，這種情況會讓ECB在制定貨幣政策步調時更為謹慎，不升息的機率也是比較大。

隨著Fed與ECB有望奉行維持利率較長一段時間的政策，市場關注的眼光，也更聚焦在殖利率走勢，以及債市投資的策略與時點。一般來講，在做債券投資組合的時候，應該要用總報酬的概念，即收益率加上資本利得，才能看到比較完整的全貌。

從收益率角度，目前整個美國債券殖利率是一個負斜率狀況，短天期比長天期來得高一點，即便最近10年期、30年利率往上跑，但這個負斜率尚未改變，所以從收益率角度，短中天期的收益率還是比較高一點。

若再從資本利得角度來看，如果整個債券投資組合要有資本利得的空間，可能景氣要呈現比較弱勢，才會把利率往下帶，通膨降很快，或是Fed開始降息；但迄今，包括景氣、就業市場都還不錯，通膨、油價搞不好還要往上走，推估機率不大。

也就是說，不論短天期或中天期，要產生資本利得的空間都會比較小一點；反倒需要留意的是，因為整個貨幣政策的不確定性，債市波動度就會比較大一點；觀察公債MOVE指數，可以發現譬如長天期債券因為反映貨幣政策的不確定性，甩動幅度也會比較大。

就投資策略而言，從資本利得角度來看，其實並沒有太多空間，反而要承擔比較大的波動風險；故以此來看，此時應該要把短中天期視為一個比較好的投資機會；也就是，把兩個加在一起，不管是從資本利得角度、或從債券波動度的角度，短中天期的投資機會，會要比長天期債要來得好一點。

此外，不論是就收息角度或是資本利得，美債仍相對具吸引力。一是目前歐債殖利率遠低於美債；再就資本利得角度，Fed未來調整所帶來的空間也會比ECB要來得大；不過，大歐洲區塊裡的英國公債，因為殖利率逼近美國、且通膨數字也有顯著降溫，跟美國的條件比較像，或可關注。

至於在券種上，債券部分不應該只是侷限在美公債，可將優質公司債納入；以投資等級債券目前有近6％收益率，一些高評級非投資等級債券如BB級的，也有逾8％的收益率，都比美公債更吸引人，體質也相當健全，故透過投組裡面的調整，會是比較好的策略。