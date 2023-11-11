前九月實質總薪資 仍負成長

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主計總處10日發布薪資統計表示，受景氣疲弱及物價上漲影響，今年1～9月實質總薪資年減0.78％，為近七年同期首度負成長，惟製造業加班工時年變動已呈連續三個月轉正，有緩步復甦跡象，但其中仍有低基期因素，未來是否持續復甦，仍待觀察。

國勢普查處副處長陳惠欣指出，今年1～9月總薪資年增率1.57％，而同期間消費者物價（CPI）漲幅達2.36％，因此經物價平減後的「實質總薪資」年減0.78％，為近七年同期首度負成長。她表示：「今年以來，景氣趨緩影響績效獎金發放，加以物價漲幅仍高，這正是導致實質總薪資負成長的兩個原因。」

近期全球終端需求疲弱影響我國出口、生產，是否也影響勞動市場？陳惠欣表示，9月製造業受僱人數年減4.9萬人，顯示景氣疲弱對勞動市場的影響還在；不過，製造業加班工時年變動已連續三個月（7～9月）轉正，依序是0.2小時、0.9小時、1.3小時，其中電子零組件業、電腦電子光學製品業也同樣連三個月轉正，顯示製造業勞動市場有緩步復甦跡象，惟其中仍有低基期的因素。因此，未來是否會持續復甦，仍待觀察。

何謂低基期因素？陳惠欣解釋，景氣好的時候，製造業每月加班工時約15～16小時，而去年8～12月由景氣趨緩只有13～14小時，以年變動而言，由於去年下半年的基期較低，今年下半年的年變動率就比較容易呈轉正，因此，這是否代表製造業勞動市場已出現復甦的曙光？還要再多看幾個月才能判斷。

至於服務業的情況，陳惠欣表示，受惠於疫後復甦，內需持續活絡帶動服務業用人需求及薪資成長，統計顯示，9月服務業受僱人數年增4.1萬人，總薪資年增率4.57％，皆優於工業部門。