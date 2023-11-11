今年來實質總薪資…何以一直七年首度負成長?

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經常注意薪資統計的人，一定會發現，今年自元月以來，新聞重點一成不變的都是「實質總薪資創近七年首度負成長」，這個標題已看了九個月了，估計未來三個月，還是會一直出現相同的標題。

多數人心中總有疑問，上個月都「首度」了，這個月怎麼還會是「首度」？

道理很簡單，上月的首度是指近七年1～8月，這個月的首度是指近七年1～9月，因此每月發布會多加一個月，如果還是負成長，當然就是首度了，譬如下個月的首度指的就是1～10月。

當然，如果景氣好轉，物價下跌，這個「七年首度負成長」是有可能於第二、三季劃下句點，過去也有這種情況；但是，以今年的情況看來，這個「七年首度負成長」應會一直持續到年底。

何以說「七年首度負成長」會一直持續到年底？因為影響這個數字的兩個因素：總薪資名目成長率及通膨率，短期走勢不易改變，這由10月出口持續衰退，通膨率仍在3％以上約略可看出端倪。眾所周知，出口榮枯攸關薪資的成長，通膨高低會左右購買力的變化，這兩項因素如果沒有好轉，實質總薪資負成長自然難以扭轉。

實質總薪資負成長，代表薪資增幅追不上物價漲幅，對於小民百姓來說就是購買力的下滑，當然是嚴重的警訊，雖然每月都出現同樣標題「七年首度負成長」，聽都聽得麻痺了，但這卻是台灣社會的痛苦指數，執政當局萬萬不可輕忽。