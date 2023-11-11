葉倫會何立峰 直話直說

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美國財長葉倫與中國國務院副總理何立峰，於美西時間9日上午開啟為期兩天的會談，兩人均表達有意改善中美經貿關係的立場。但葉倫仍強調，對美方關切的經濟行為，例如以補貼影響企業公平競爭時，將「直話直說」，並會繼續採取針對式行動，保護美國及盟友的國家安全。

亞太經合會議（APEC）即將在舊金山舉行，本次會議最受到矚目的話題，是先前傳出消息說，「習拜會」擬利用本次會議期間進行。綜合大陸央視與外電報導，陸外交部發言人華春瑩宣布，應美國總統拜登邀請，大陸國家主席習近平將於11月14日至17日赴舊金山舉行中美元首會晤，同時應邀出席APEC領袖會議。習拜睽違一年後會晤討論的議題方向，應以穩定雙邊關係、消除誤解為主軸，是否會觸及包括台灣在內的地緣政治關係，也受到各界的關注。

據美國之音報導，葉倫與何立峰本次會談，是中美近期為穩定雙邊關係，而展開一系列密集溝通的一部分，不僅為進一步穩定雙邊經濟關係，並在關鍵的經濟問題上取得進展，同時也為在APEC會上舉行的「習拜會」，建立一定的基礎。

葉倫在開場時重申，拜登政府的經濟政策方向，並無意讓美國與中國脫鉤。她說，兩國經濟若全面分道揚鑣，對兩國及世界而言都是災難性的。美國與中國應尋求長期來看，對兩國有利的健康經濟關係，但當美方對具體的經濟行為關切時，「例如那些阻止美國公司和工人進行公平公正競爭的行為時，我們將直話直說」。

葉倫還強調，美方將進一步討論為國家安全目的，而使用經濟工具的問題。她表示，「美國將繼續採取有針對性的行動，來保護我們和盟友的國家安全，但我們也致力就這些行動進行明確溝通，以防止任何誤解或誤判。」

此外，葉倫還提到，希望雙方在會上討論氣候變遷、低收入國家和新興市場債務困境等問題上的合作。

何立峰則借用中國外交部長王毅近期訪美，與美國務卿布林肯會晤時所說的「重返峇里島，通往三藩市（舊金山）」，他表示，將按照習拜兩人去年在峇里島會晤時達成的共識，進一步推動中美關係走上健康發展的軌道。

何立峰說，希望與葉倫7月時在北京舉行的良好會談基礎上，進一步深入討論全球以及中美兩國經濟、金融領域相關的議題，「就中方經濟領域的重點關切」與她進行交流，為兩國企業創造更好的投資和營商環境，以更有利的、更有效的共識和措施，推動中美經貿關係繼續向前發展。