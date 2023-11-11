2009遭封鎖後…臉書傳明年重返中國市場

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社群網路巨擘臉書離開中國市場14年後，傳出將以銷售VR穿戴硬體模式重返中國。外媒指出，臉書母公司Meta已和騰訊簽約，騰訊將在明年底獨家代理Meta平價VR頭戴設備，負責中國市場銷售。

臉書在2009年被中國政府封鎖，如今設法憑藉其他業務重返中國。華爾街日報引述知情人士報導，Meta與騰訊經過約一年的談判後已達成初步協議，騰訊將會獨家代理販售Meta的頭戴式設備Quest，預計會在2024年底開始販售。

知情人士指出，Meta擬在中國推出低價版本的頭戴式產品，將採用比目前最新型號Quest 3更便宜的鏡頭等配件，不過搭載的GPU將比Quest 2更先進。Meta還預計將這款平價VR頭戴設備推向其他海外市場。

知情人士表示，這次的東西兩大社群網路企業合作上，Meta將囊括大多數的設備銷售收入，而騰訊預計獲得更多內容和服務層面的收入。但知情人士也稱，尚不清楚在銷售Meta頭戴設備以及VR內容上，騰訊是否還需要經過中國政府的批准與審查。

大陸科技直播主「電丸科技AK」10月中旬時曾表示，騰訊2月時原本已解散旗下XR團隊，但到了8月時又立即回頭重組XR團隊，目的正是為代理Meta頭戴設備，騰訊將參考與任天堂的合作方式，推進與Meta合作。

雖然還未打入巨大的中國市場，但當前Meta已是全球VR頭戴設備領軍者。IDC數據指出，今年第二季Meta的VR／AR頭戴設備在全球有5成市占，排名在後的是索尼和字節跳動旗下PICO。

但是無論在全球或是中國，VR市場當下正在快速退燒，根據CINNO Research數據顯示，中國第三季VR消費級市場銷量，年衰退近30％。而當地領軍廠商PICO近期也屢屢傳出裁員的消息。