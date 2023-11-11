解缺工 明年再開放1.5萬營造移工

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營造移工申請門檻

為協助解決缺工問題，內政部長林右昌10日指出，目前營建業缺口約3萬人，今年已先開放1.5萬名營造移工，內政部正和勞動部協商，明年會再開放1.5萬名。

林右昌是在出席第77屆工業節慶祝大會時，做了上述表示。行政院副院長鄭文燦也說，企業界擔心的五缺中，今年遇到最大的問題是「缺工」，政府除培養在地人才，對於高階人才跟中低階人力，都採開放政策，以迅速補充人力的不足。

鄭文燦強調，調整的過程會需社會溝通，行政院會盡最大力量來溝通，讓台灣經濟運轉所需要的人力和人才，可在最短的時間內補足。

因應營造業人力結構改變，內政部3月在勞動部跨國勞動力政策協商諮詢小組會議上，提出引進移工方案，結論是採「定額」引入，且具工程實績的業者才可申請，申請引進的移工的工作範圍，以營造業者承攬工程契約的工程範圍為限。

內政部8月公告受理一般營造業移工申請，第一波名額為8,000名，業者爆量申請下，共570件符合申請要件，核配9,048移工名額；內政部也向勞動部申請增額第二波7,000名額度，並獲同意。

即今年共有1.5萬名移工額度，可供綜合營造業、專業營造業及土木包工業業者申請。林右昌說，經內政部訪調，營建業人力短缺至少3萬人，因此除今年的1.5萬名，明年會再向勞動部申請1.5萬移工額度。

據「營造業申請引進移工雇主資格認定」規定，業者必須具管理能力、照顧本國勞工及承攬工程達一定規模才能提出申請，並有增額獎勵機制，例如對過去三年曾發生重大工安、職災者，會扣減移工分配名額。