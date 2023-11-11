英經濟陷停滯 Q3零成長

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英國GDP季增率變化

英國國家統計局10日發布第三季國內生產毛額（GDP），結果與第二季持平，顯示英國經濟正陷入停滯不前局面，但在某種程度上至少避開2023年經濟衰退命運。雖然該數據略優於市場預期，不過英鎊卻反彈乏力，再度面臨1.22美元關卡保衛戰。

根據初值資料表示，英國經濟繼第二季季增0.2％後，第三季呈現零成長。原本經濟學家預測為下跌0.1％。此外9月單月GDP則是增長0.2％。若與2022年同期相比，英國第三季經濟則是成長0.6％，也略為高出市場預估的0.5％增幅。

以細項來看，第三季服務業產出季減0.1％，但被營建業產出的成長0.1％抵銷。製造業則表現持平。

英國財政大臣杭特（Jeremy Hunt）表示，高通膨現今仍是英國經濟成長最大障礙，9月消費者物價指數年增率仍在6.7％高位。他說：「目前經濟保持成長的最佳方式，就是堅持我們擊敗通膨的計畫。」

杭特還提到，秋季報告將聚焦在如何藉由釋放投資、讓民眾重回工作崗位，以及改革公共服務、使經濟能再度健康增長。

Quilter Investors投資公司策略師詹姆斯（Lindsay James）表示，這份報告證實最近幾個月包括消費者支出與商業活動等多項領先指標，顯示英國經濟動能正逐漸放緩。

她補充，雖然服務業強勁表現，讓9月GDP表現令人驚喜，但卻不足以抵銷先前的經濟疲弱。她並警告英國經濟目前正瀕臨停滯性通膨困境，也就是經濟成長停滯與高通膨同時並存的局面，這將使英國央行在面臨壓低通膨與提振經濟上陷入兩難。

凱投宏觀經濟研究機構首席經濟學家戴爾斯（Paul Dales）則認為，雖然英國第三季GDP出現停滯，但由於經濟還不夠疲弱到可以迅速壓低通膨，意味英央到2024年底前將沒有能力調降利率。

英國央行先前曾發布預測，表示未來兩年經濟成長將相當疲弱，但不至於出現衰退。但由於前所未有的高利率正對經濟造成侵蝕，預料失業率還會進一步攀升。它並預估通膨將到2025年底才會回落到2％目標。