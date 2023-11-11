滙豐大砍目標價 特斯拉重挫

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滙豐環球（HSBC Global）將特斯拉股票評等列為「減持」（reduce），目標價訂為146美元，比目前股價還低3成，換言之視這家電動車大廠的股價「太貴」。受此打擊，特斯拉9日股價重摔逾5％，近一個月已崩跌2成。

此外，特斯拉迄今仍拒絕與瑞典服務部門的員工簽署集體談判協議，這使瑞典工會正透過罷工和封鎖向特斯拉施壓，則為特斯拉另一營運風險。

滙豐分析師在報告裡提到，馬斯克是一位「具有偶像魅力、擁有許多忠誠信徒的執行長」，對於特斯拉而言，馬斯克既是資產也是風險。

分析師指出，特斯拉有許多野心勃勃的未來計畫，從延宕的無人駕駛系統、人型機器人到超級電腦，投資人投注的「期望」已經反應在該車廠的股價，「這些構想必須成為現實，才能支撐目前的股價」。

滙豐分析師提及特斯拉的利空因素，報告寫道「倘若這些計畫嚴重延宕，或進行商業推出時缺乏技術或法規可行性，都會對特斯拉造成極大風險」。

不過特斯拉也有利多因素支撐。滙豐表示，與其他競爭者相比，特斯拉核心電動車事業面臨比較少的挑戰。

再者，電動車的普及率日增，是持續成長的市場，此趨勢很可能持續數十年。特斯拉在成本方面已領先同業，就該車廠的願景和規模來看，仍可能繼續掌握優勢。

另一方面，美國電動車新創公司Fisker試圖擴展產量。該車廠執行長菲斯克（Henrik Fisker）表示，正與「五家傳統車廠」討論合作事宜，盼取得額外產能。菲斯克提及，「我們有兩款車已經幾乎作好準備。我們可以儘快推向市場，只是需要產能。」

Fisker先前已推出一款休旅車「Ocean」，由Magna International旗下事業在奧地利廠房打造。

Fisker另兩款車為皮卡車和較小的休旅車PEAR，預計2025年上市，該款休旅車由鴻海（Foxconn）在美國俄亥俄州合作生產，但兩款車型都須更多產能。